Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ahlatlı hakkak Selçuklu ve Osmanlı motiflerini ahşaba işliyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, ahşap oyma ustası Osman Gülsar, hat yazıları ile Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait motifleri ahşaba işleyerek sanatını yaşatıyor.

07.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:35
Ahlatlı hakkak Selçuklu ve Osmanlı motiflerini ahşaba işliyor
Bitlis 'in Ahlat ilçesinde, ahşap oyma ustası Osman Gülsar, hat yazıları ile Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait motifleri ahşaba işleyerek sanatını yaşatıyor.
Dedesinden esinlenerek 30 yıl önce hakkaklık yapmaya başlayan Gülsar, kendisini geliştirerek atölye kurdu.
Günün ilk ışıklarıyla atölyesini açan Gülsar, elinden düşürmediği aletleriyle ünlü hattatların eserlerini, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan motifleri, asırlık ceviz ağaçlarına işliyor.
Selçuklular döneminde gelişen, Osmanlı'da da yaygın olarak kullanılan ahşap oymacılık sanatını sürdüren Gülsar, Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki taşların ve kümbetlerin üzerindeki motifleri, ceviz ağaçlarında birer sanat eserine dönüştürüyor.
Gülsar, büyük bir sabır ve özenle işlediği motiflerle hazırladığı tabloları sipariş üzerine Türkiye'nin her yerine gönderiyor.
Marangoz olan dedesinden esinlenerek başladığı sanatını kendi çabasıyla geliştirdiğini belirten Gülsar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tabloları ekonomik ömrünü doldurmuş, kesilmesi gereken ceviz ağaçlarından yaptığını söyledi.
Ustası olmadığı için sürekli araştırma yaparak kendini geliştirdiğini anlatan Gülsar, "Çok şükür bugün sanatımızı icra ediyoruz. Aynı zamanda usta öğreticilik yapıyorum. Burada kümbetlerin ve Selçuklu Mezarlığı'nda bulunan taşların üzerindeki motifler ile Osmanlı dönemi motiflerini ahşaba işlemeye çalışıyorum." dedi.
Mezar taşlarının üzerindeki Selçuklu dönemine ait birçok motifi işlediklerini dile getiren Gülsar, "16 padişahın tuğrasını yaptık. Çini üzerindeki motifleri de ahşaba işliyoruz." diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de ürün yaptığını belirten Gülsar, "Cumhurbaşkanlarımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize bu ürünlerden gönderdim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Selçuklu, Bitlis, Ahlat, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ahlatlı hakkak Selçuklu ve Osmanlı motiflerini ahşaba işliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren sorumluluk ertelendi Haberler
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren sorumluluk ertelendi
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere’den geldi Haberler
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
Tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde, virüsün gizlendiği ortaya çıktı Haberler
Tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde, virüsün gizlendiği ortaya çıktı
Yavru Vatan’da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti Haberler
Yavru Vatan'da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haberler
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:53: Fırtına eğitim uçağını ters döndürdü - Haber 11:53: WhatsApp'tan radikal karar! Mesajlaşmalara kısıtlama geliyor - Haber 11:53: Yasağa rağmen sahile geldiler... "İki bira içip eve gideceğiz" - Haber 11:52: Başkentte salgına rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi - Haber 11:52: '65 yaş' yasağı yüzünden dışarı çıkamadı, bahçesini polis sürdü - Haber 11:33: Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi - Ekonomi 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 11:06: Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:59: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı - Haber 12:28: Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi - Haberler