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Ahlatlı öğrenciler velileri ile tarihi mekanları gezdi

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, ara tatili aileleriyle tarihi ve kültürel mekanları gezerek değerlendiriyor.

19.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:04
'in ilçesindeki öğrenciler, ara tatili aileleriyle tarihi ve kültürel mekanları gezerek değerlendiriyor.
Ahlat Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yıl uygulamaya konulan ara tatil dolayısıyla düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilere, ilçedeki tarihi ve kültürel varlıkları tanıma fırsatı sunuyor.
Velileri ile Selçuklu Meydan Mezarlığını ve Ahlat Müzesi'ni gezen öğrenciler, bu tür etkinliklerle hem yaşadıkları şehri daha iyi tanıma imkanı buluyor hem de tarih bilgilerini pekiştiriyor.
Ahlat Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, yaptığı açıklamada, öğrencilerin tarihi mekanları gezme ve öğrenme isteğinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Öğrencilerimiz tatil süresince aileleriyle ilçemizin tarihi, turistik ve doğal mekanlarını düzenlenen etkinliklerle gezebilecek" dedi.
Geziye katılan öğrenciler de düzenlenen programından memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Ahlatlı öğrenciler velileri ile tarihi mekanları gezdi

Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA


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