Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi sezonu ünlü sanatçılarla açacak

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 2019-2020 sezonunu dünyaca ünlü sanatçılar ve sergilerle açacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AASSM, dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Festival İzmir ile "Doğanın Yüzü" ve "3 Kuşak" adlı doğa, cam, seramik ve porselen sergilerine ev sahipliği yapacak.

Festival İzmir kapsamında, 14 Ekim'de Işın Karaca, "İzmir Metropolitan Orkestrası" ile sahne alacak.

Merkezde 15 Ekim'de ise "Stanley Clark Band" sanatseverlerle buluşacak, bas gitarın ünlü isimlerinden dört Grammy ödüllü Stanley Clarke, Avrupa turnesine İzmir'den başlayacak.

Tanini Trio ve Melihat Gülses

İsmini, Türk müziğinde dokuz komadan oluşan tam ses olarak adlandırılan "tanini"den alan Tanini Trio, 16 Ekim'de deneyimli klasik Türk müziği yorumcusu Melihat Gülses ile sahne alacak.

AASSM, 17 Ekim'de caz ile Flamenko arasında köprü kuran Antonio Lizana Band'ı, 18 Ekim'de ise New York Gypsy All Stars'ı ağırlayacak.

Gypsy müziğini Türk, caz, funk gibi pek çok müzik türüyle birleştiren New York Gypsy All Stars, ud sanatçısı Ara Dinkjian ile aynı sahnede buluşacak.

Sergi programı

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, sadece müzik festivaline değil sergilere de ev sahipliği yapacak.

"Doğanın Yüzü" sergisi 2 Ekim'de, "3 Kuşak" sergisi ise 7 Ekim'de açılacak ve 15 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Küratörlüğünü akademisyen ve sanatçı Seval Alp'in yaptığı "Doğanın Yüzü" adlı sergide Ahmet Aslan'ın doğadan topladığı yüzlerce taştan ortaya çıkardığı seçki, İzmirlilerin beğenisine sunulacak.

"3 Kuşak" seramik, cam ve porselen sergisi ise İzmirli uluslararası seramik sanatçısı Bingül Başarır ile Behiye Kurt, Demet İper Dicle, Öder Ünsal ve Nilüfer Aksu'nun eserlerinden oluşan seçkiyi İzmirlilerle buluşturacak.

