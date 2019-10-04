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"Ahmed-i Hani Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"ne doğru

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da düzenlenecek "Ahmed-i Hani Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"ne ilişkin açıklamada bulundu.

04.10.2019 09:34
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da düzenlenecek "Ahmed-i Hani Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"ne ilişkin açıklamada bulundu.
Ekrem Çelebi, Ağrı'nın festivaller kenti haline geldiğini söyledi.
Büyük İslam alimi Ahmed-i Hani'nin son nefesine kadar da insanları hakkın birliğine davet ettiğini, birlik, beraberlik ve kardeşliğin değerini yansıttığını ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:
"Bu vesileyle 5-6 Ekim'de yapılacak Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivalinin hayırlı olmasını diliyor, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 4-5-6 Ekim'de Ankara Kızılcahamam'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti milletvekillerimizin katılımıyla düzenlenecek olan İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katılacak olmam nedeniyle festivalde bulunamayacağımı da üzüntüyle belirtmek istiyorum."

Sanat festivali, Ağrı, Hani, Güncel

Kaynak: AA

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