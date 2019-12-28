Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden olan ve eserleri ile edebiyat dünyamıza önemli değerler kazandıran Ahmed Midhat Efendi ölüm yıl dönümünde anıldı. Peki Ahmed Midhat Efendi kimdir? Ahmet Ahmed Midhat Efendi, sanatı ve eserleri! Ahmed Midhat Efendi biyografisi İşte Ahmet Midhat Efendi hakkında merak edilenler…

AHMED MİDHAT EFENDİ KİMDİR?

Ahmet Mithad (1844; Tophane, İstanbul - 28 Aralık 1912, İstanbul), Türk yazar, gazeteci ve yayıncı. Tanzimat dönemi yazarlarındandır. Türk edebiyatının gerçek anlamda ilk popüler yazarıdır. 1870'te Devir (Çağ) adıyla bir gazete çıkardı ancak ilk sayıda kapandı. Çok kısa zaman sonra Bedir adıyla çıktı. 1878'de çıkarmaya başladığı ve yayın hayatını 1921'e kadar sürdürmüş olan Tercüman-ı Hakikat gazetesi Osmanlı basın tarihinin en uzun ömürlü ve etkili yayınlarından biri olmuştur. Kabri Fatih Camii içinde II. Mehmed'in türbesinin de bulunduğu ayrı kısımdadır.

Ahmed Midhat Efendi Doğum Tarihi: 1844 İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu

Ahmed Midhat Efendi Ölüm Tarihi: 28 Aralık 1912 (68 yaşında) İstanbul,

AHMED MİDHAT HAYATI

1844 yılında İstanbul'un Tophane semtinde dünyaya geldi. Babası Bezci Süleyman Ağa, annesi bekar çamaşırı diken Nefise Hanım idi. Annesinin ilk evliliğinden olma Hafız İbrahim adlı bir ağabeyi ve Halime, Şerife, İsmet adlı kardeşleri vardır.

6-7 yaşlarında iken babasını kaybetti ve ailesi büyük geçim zorluğuna düştü. Ailesi ile beraber ağabeyi Hafız Ağa'nın kaza müdürü olarak görev yaptığı Vidin'e gitti ve bir mahalle mektebinde öğrenim görmeye başladı. Ertesi yıl İstanbul'a dönerek öğrenimine Tophane Sıbyan Mektebi'nde devam etti. 1857-1861 yıllarında Mısır Çarşısı'nda bir aktar dükkânında çırak olarak çalıştı.

1861'de ağabeyinin yeniden Vidin Kasabası'na atanmasıyla Vidin'e, Mithat Paşa'nın ağabeyini yanına aldırması üzerine Niş kasabasına gitti ve 1864 yılında üç yıllık Niş Rüştiyesini bitirdi.

AHMED MİDHAT EFENDİ MEMURİYET HAYATI

Mithat Paşa'nın Tuna Valisi olarak atanıp ağabeyini vilayet merkezi Rusçuk'a getirtmesinden sonra kendisi de Rusçuk'ta bir devlet dairesine memur olarak atandı. Memuriyetini sürdürürken bir yandan da Arapça, Farsça ve Fransızcasını ilerlettiği için kendisini takdir eden Mithat Paşa ona kendi ismini verdi. Böylece asıl adı olan "Ahmet"'in yanına "Mithat" da eklenerek, bu şekilde anılmaya başladı. Bu dönemde memuriyet görevlerine ilave olarak Teşkilat Kanunu gereği çıkartılan Tuna Gazetesi'nin yazı işlerinde yardımcılık yapmaktaydı.

1866'da ağabeyinin yanında tercümanlık göreviyle gittiği Sofya'da ailesinin isteği üzerine evlendirildi. Kısa süre sonra Rusçuk'a dönerek çeşitli işlerde çalıştı. 1868'de Tuna Gazetesi'nde yazar olarak göreve başladı; gazetenin başyazarı oldu. Bu dönemde tanıştığı Muhacirin Komisyonu (Göçmen Komisyonu) başkanlığını yapmakta olan Şakir Bey'in evinde uzun süre konuk olan Ahmet Mithat, onun zengin kitaplığından yararlandı, Şakir Bey'in Romanyalı bir müzisyen olan eşi sayesinde ilk defa Batı sanatı ile tanıştı.

AHMED MİDHAT EFENDİ BAĞDAT YILLARI

Şura-yı Devlet Reisi olan Mithat Paşa 1869 yılında Bağdat Valiliği'ne tayin olduğunda Şakir Paşa'yı da merkez mutasarrıfı olarak Bağdat'ta görevlendirmesi üzerine Ahmet Mithat, onunla birlikte Bağdat'a gitmek istedi. Bu isteğini kabul eden Mithat Paşa kendisini bir matbaa kurmakla görevlendirdi ve çıkartılacak olan "Zevra" adlı gazetenin başına geçirdi.

Bağdat yolculuğu sırasında ressam Osman Hamdi Bey ile tanışmıştı. Osman Hamdi ile dostluğu sayesinde Batı kültürünü tanımaya başladı. Bağdat'ta bulunduğu sırada Muhammed Zuhavi ve yarı derviş bir kişi olan Şirazlı Muhammed Bakır Can Muattar ile tanışıklığı onun kültürünü genişletti, öğrenme hırsını kamçıladı.

AHMED MİDHAT EFENDİ YAYINCILIK VE YAZARLIK

Basra mutasarrıfı (valisi) olan ağabeyi Hafız İbrahim'in ölümü üzerine 1871 yılında görevinden istifa eden Ahmet Mithat, İstanbul'a dönüp ailesinin geçim yükünü üstlendi. "Ceride-i Askeriye" ve "Basiret" Gazetelerinde çalıştı gibi matbaahanesini de kurup eserlerini bastı. İlk önce kendi evinin altında kurduğu matbaayı kısa süre sonra Eminönü'nde kiraladığı bir odaya taşıdı. Edebiyatımızın ilk hikâye koleksiyonu olan "Letaif-i Rivayat" adlı eseri kaleme aldı. "Letâif-i Rivayat" ve "Kıssadan Hisse" isimli eserlerini kaleme aldı, bu eserlerin satışıyla geçimini temine çalıştı İlk sayıda kapatılan "Devir" ve 13. Sayıda kapatılan "Bedir" Gazetelerinin ardından "Dağarcık" adlı dergiyi çıkardı.

Bu dönemde Genç Osmanlılar ile ilişki kuran Ahmet Mithat, Ebüzziya Tevfik aracılığıyla Namık Kemal ile tanıştı. Kendi bastığı eserlerinin yanı sıra gazetelerde de yazıları yayımlandı. Namık Kemal'in yayınlamaya başladığı "İbret" gazetesinin sürekli yazarları arasına girdi. 1873 yılında kendine ait Dağarcık mecmuasında yazdığı yazılar ve Yeni Osmanlılar'la yakınlığı nedeni ile tepki çekti. Özellikle mecmuanın 4. Sayısında yayınladığı "Duvardan Bir Seda" adlı makalesi nedeniyle dinsizlikle suçlandı. Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre oyununun yarattığı hava içinde Gedikpaşa Tiyatrosu'nda iken 6 Nisan 1873'te Ebüzziya Tevfik ile birlikte Rodos'a sürüldü.

AHMED MİDHAT EFENDİ RODOS SÜRGÜNÜ

38 ay süren sürgün sırasında çok sayıda eser yayınladı, Rodoslu çocuklara ders verdi, "Medreseyi Süleymaniye" adlı bir ilkokul açtı. En üretken dönemlerinden birini yaşayan yazar, "Hasan Mellah", "Hüseyin Fellah" ve "Dünyaya Yeniden Geliş ya da İstanbul'da Neler Olmuş" gibi önemli eserlerini burada yazdı. İstanbul'da çıkan "Kırkambar" dergisi'ne yazılar gönderdi. Abdülaziz'in vefat etmesi ve V. Murat'ın başa geçmesiyle çıkan genel af sonucu İstanbul'a geri dönmesine izin verildi.

AHMED MİDHAT EFENDİ SÜRGÜN SONRASI

İstanbul'a döndükten sonra gazetecilik, yayıncılık ve romancılığa ağırlık verdi. İstanbul'a dönüşünden 15 gün sonra "İttihad" adlı gazeteyi çıkardı. Vakit gazetesinde yazar (1877), Takvim-i Vakayi'de müdür oldu (1878). Bu dönemde yazdığı ve sürgüne kadarki hayatı ile sürgün yıllarını anlattığı "Menfa" adlı eserinde Yeni Osmanlılar'ı eleştirdi; "Üss-i İnkılab" adlı eserinde de II. Abdülhamid'in siyasetini överek yeni padişahın gözüne girdi.

AHMED MİDHAT EFENDİ TERCÜMAN-I HAKİKAT DÖNEMİ

27 Haziran 1878'de Osmanlı sarayının desteği ile Tercüman-ı Hakikat gazetesini yayımlamaya başladı. Gazete, Osmanlı basın tarihinin en uzun ömürlü ve etkili yayınlarından birisi oldu. Başlangıçta gazetenin tüm yazılarını kendisi yazıyordu. Zamanla gazetenin yazarları arasına giren Ahmet Cevdet, Hüseyin Rahmi, Ahmet Rasim gibi isimler, bu gazetenin sütunlarında meşhur oldular. 1879'da Matbaayı Amire'ye müdür olarak tayin edildi.

AHMED MİDHAT EFENDİ ŞAİR FİTNAT HANIM İLE AŞKI

Rodos sürgününden döndükten sonra Kabataş'ta yeni bir eve taşınan Ahmet Mithat Efendi, burada şair Fıtnat Hanım ile komşu olmuştu. Annesi Nefise Hanım'ın kardeşinin kızı olan Fıtnat Hanım ile aralarında doğan aşk, mektuplarla sürdürüldü. Mektuplaşmaları 1944 yılında kitaplaştı.[3]

AHMED MİDHAT EFENDİ BEYKOZ'A YERLEŞMESİ

1880 yılında Beykoz'da bir çiftlik satın aldı. Ona ait araziden kaynayan suya "Sırmakeş" adını verdi ve şişeleyerek içme suyu satışı başlattı. Beykoz kıyısında bir yalı satın alarak sanat ve edebiyat çevrelerinden pek çok kişiyi bu yalıda ağırladı.

1884'te büyük kızı Mediha'yı Muallim Naci ile evlendirdi. Damadı Muallim Naci, 1883'te Tercüman-ı Hakikat'in edebiyat sayfasının yönetimini üstlendi. Ne var ki Ahmet Mithad eski edebiyat alışkanlıklarını savunan damadı ile görüş ayrılığına düştüğü için 2 yıl sonra onu gazeteden kovdu.

AHMED MİDHAT EFENDİ ESERLERİ

Ölümüne dek iki yüzden fazla eser yayımlayan Ahmet Mithat, Türk edebiyatının gerçek anlamda ilk popüler yazarıdır. En büyük arzusu kitap okuyan bir toplum yaratmak idi.[1] Çoğunluğa hitap etmek, dertlerine tercüman olmak kaygısıyla çok sayıda eser verdi "kırk beygir gücünde yazı makinesi" olarak tanındı.

Eserlerinde Avrupa'nın bilim, sanayi ve çalışkanlığını överken Osmanlı toplumunun ahlaki değerlerinin korunması gerektiğini vurguladı. Genç yazarlara destek verdi, dilde sadeleşmeyi savundu, devlete ve dine itaatsizliği, tembelliği, müsrifliği, özentiliği eleştirdi. Ürünlerini daha çok öykü ve roman türünde vermiştir. Romancılığı ve öykücülüğü, halk öykücülüğünden Batı tarzı öykü ve romancılığına geçiş olarak kabul edilebilir. Ayrıca tiyatro alanında da çalışmalar yapmış, "Açıkbaş, Ahz-i Sar, Ziba" adlı kitaplarıyla dram ve operet türlerinde ürünler vermiştir.

Fransızca'dan yaptığı roman çevirileri, Batı yazınının ilk çeviri örneklerini oluşturur. Romanları, Namık Kemal, Şemseddin Sami ve Samipaşazade Sezai ile birlikte onu ilk Türk romancılar kuşağının bir üyesi yaptı.

Gazeteciliğin dışında tarih, coğrafya ve felsefeye ilgi duymuş; çoğunlukla Batı kaynaklarından yararlanarak kaleme aldığı bu eserleri hem kitap oylumunda, hem de fasikül olarak çıkarmıştır

Ahmed Midhat Efendi Romanları

• Hasan Mellâh yâhud Sır İçinde Esrar (1874)

• Dünyaya İkinci Geliş yâhut İstanbul'da Neler Olmuş (1875)

• Hüseyin Fellah (1875)

• Felâtun Bey ile Râkım Efendi (1875)

• Karı-Koca Masalı (1875)

• Paris'te Bir Türk (1876)

• Çengi (1877, oyun)

• Süleyman Musûlî (1877)

• Yeryüzünde Bir Melek (1879)

• Henüz On Yedi Yaşında (1881)

• Karnaval (1881)

• Amiral Bing (1881)

• Vah! (1882)

• Acâib-i Âlem (1882)

• Dürdâne Hanım (1882)

• Esrâr-ı Cinâyât (1884)

• Cellâd (1884)

• Volter Yirmi Yaşında (1884)

• Hayret (1885)

• Cinli Han (1885)

• Çingene (1886)

• Demir Bey yâhud İnkişâf-ı Esrâr (1887)

• Fennî Bir Roman Yâhud Amerika Doktorları (1888)

• Haydut Montari (1888)

• Arnavutlar-Solyotlar (1888)

• Gürcü Kızı yâhud İntikam (1888)

• Nedâmet mi? Heyhât (1889)

• Rikalda yâhut Amerika'da Vahşet Âlemi (1889)

• Aleksandr Stradella (1889)

• Şeytankaya Tılsımı (1889)

• Müşâhedât (1890)

• Ahmed Metin ve Şîrzât (1891)

• Bir Acîbe-i Saydiyye (1894)

• Taaffüf (1895)

• Gönüllü (1896)

• Eski Mektûblar (1897)

• Mesâil-i Muğlaka (1898)

• Altın Âşıkları (1899)

• Hikmet-i Peder (1900)

• Jön Türkler (1910)

Ahmed Midhat Efendi Öyküleri

• Kıssadan Hisse (1870)

• Letâif-i rivayat

1. Suni'fi Zann(1870)

2. Gençlik (1870)

3. Esâret (1870)

4. Teehhül (1870)

5. Felsefe-i Zenân (1870)

6. Gönül (1870)

7. Mihnetkeşân (1870)

8. Firkat (1870)

9. Yeniçeriler (1871)

10. Ölüm Allâhın Emri (1873)

11. Bir Gerçek Hikâye (1876)

12. Bir Fitnekâr (1876)

13. Nasîb (1877)

14. Çifte İntikam (1887)

15. Para (1887)

16. Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar (1887)

17. Diplomalı Kız (1890)

18. Dolabdan Temâşâ (1890)

19. İki Hud'akâr (1893)

20. Emânetçi Sıdkı (1893)

21. Cankurtaranlar (1893)

22. Ana-Kız (1893)

• Durûb-u Emsâl-i Osmâniyye Hikamiyyatının Ahkâmını Tasvir (1872)

• Hayâl-Hakîkat (1891)

Ahmed Midhat Efendi Gezi

• Avrupa'da Bir Cevelan

• Seyyadane Bir Cevelan

Ahmed Midhat Efendi Tiyatroları

• Eyvah

• Çengi

Ahmed Midhat Efendi Diğer Eserleri

• Üss-i İnkılâb ve Zübdetül Hakâyık (3 cilt, 1877-78)

• Müdâfa'a (3 cilt, 1883-85)

• İstibşâr (1892)

• Beşâir

• Nizâ'-ı ilm ü din (4 cilt)

• Şopenhavr'ın Hikmet-i Cedidesi

• Volter

• Beşir Fuad

• Avrupa'da Bir Cevelan (seyahatname, 1890'da yayımlamış)

• Menfa (özyaşamöyküsü)

• Çerkez özdenler (oyun)