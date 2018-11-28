28 Kasım 2018, 16:17
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Ahmed ve Aleksic Umut Dolu

Ahmed ve Aleksic Umut Dolu

Evkur Yeni Malatyaspor'un oyuncuları Ahmed Ildız ve Aleksic gelecekle ilgili umut dolu açıklamalarda bulundu.

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Ahmed Ildız ile  Danijel Aleksic, ligin ilk yarısını iyi bir yerde tamamlamak istediklerini  söyledi.
Ahmed Ildız, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Spor Toto Süper Lig'in  14. haftasında konuk edecekleri Akhisarspor maçının hazırlıkları öncesi  gazetecilere yaptığı açıklamada, son oynadıkları Kasımpaşa karşılaşmasında  yenildiklerini hatırlattı.
Yaşadıkları mağlubiyeti arkalarında bıraktıklarını belirten genç orta  saha oyuncusu, "Önümüzdeki Akhisarspor maçından 3 puan almak istiyoruz. İyi bir  konumdayız. Şimdilik bir şey kaybettik sayılmaz. İnşallah daha iyi yerlerde  olmaya çalışacağız." diye konuştu.
Takımda motivasyon eksikliği veya farklı bir durumun olmadığını  belirten Ahmed Ildız, şunları aktardı: "Bizim kendi rakiplerimize karşı oynayacağımız bir 4 hafta olacak. O  arada iki de kupa maçımız var. Büyük ve zorlu maçlar geçti. Bu müsabakalardan çok  da iyi çıktığımızı düşünüyorum. Allah'ın izniyle önümüzdeki bu 4 maçı da alıp,  ligin ilk yarısını iyi bir yerde bitireceğimizi ümit ediyorum. İnşallah dediğimiz  gibi olur. Allah hakkımızda hayırlısını versin."
"Herkes herkesi yenebiliyor"
Evkur Yeni Malatyaspor'un Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic de  Kasımpaşa maçında alınan mağlubiyette bireysel hata aranmaması gerektiğine  değindi.
Rakiplerinin girdikleri pozisyonları değerlendirdiklerini,  kendilerinin ise bunu başaramadıklarını dile getiren Aleksic, şu değerlendirmede  bulundu: "İlk yarıda kalan son 4 maçı, puan tablosunda altımızda yer alan  takımlarla oynayacağız ama bunlar kesinlikle küçümsenecek takımlar değil. Bu  ligde neredeyse bütün takımlar aynı kalite ve seviyede. Herkes herkesi  yenebiliyor. Şimdiye kadar yaptığımız gibi maçları tek tek ele alacağız. Hepsine  ayrı ayrı konsantre olacağız ve kalan 4 maçta alacağımız sonuçlarla, en iyi  şekilde sezonun ilk yarısını bitirmeye çalışacağız."
  

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