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Ahmed Zaki Mohammed'den İstanbul'a Akıllı Şehir Projesi

Dünyanın birçok ülkesinde yatırımlara imza atan Iraklı iş adamı Ahmed Zaki Mohammed, 500 bin kişinin yaşayacağı Akıllı Şehir Projesini İstanbul'da hayata geçirecek.

24.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:59
Ahmed Zaki Mohammed'den İstanbul'a Akıllı Şehir Projesi
Dünyanın birçok ülkesinde yatırımlara imza atan Iraklı iş adamı Ahmed Zaki Mohammed, 500 bin kişinin yaşayacağı Akıllı Şehir Projesini İstanbul 'da hayata geçirecek.

Uzun bir süredir Türkiye 'de yaşayan ve sayısız ünlü ile arkadaşlığı bulunan Ahmed Zaki Mohammed, ikinci vatanı olarak gördüğü Türkiye'de servetini değerlendirme kararı aldı. Özellikle Avrupa'nın en büyük başkentlerinde yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Mohammed, gıda, giyim, elektronik ve sanayi üzerine yatırımlarıyla dünyanın birçok noktasında potansiyel müşterilerini hedef alarak çalışmalar yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de yatırım yapma kararı alan ve 1 yılı aşkın süredir yaptığı görüşmelerin sonucunda bir inşaat firmasıyla anlaştığını duyuran iş adamı Ahmed Zaki Mohammed'in yapacağı projenin detayları ortaya çıkmaya başladı.

İstanbul'da yatırım yapmaya karar verdiği günden bu güne kadar geçen sürede büyük bir titizlikle yaptığı incelemelerden sonra inşaat sektörüyle başlangıç yapmaya karar veren Ahmed Zaki Mohammed, yakın bir gelecekte başlayacak olan Akıllı Şehir Projesinde aktif bir rol alacak. Yaklaşık 500 bin kişinin yaşaması ön görülen projedeki evlerin yapımıyla ilgili büyük bir yükü sırtlanacak olan Ahmed Zaki Mohammed'in yatırım yapacağı meblağ ise henüz bilinmiyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Türkiye, Güncel

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