Ahmet Ağaoğlu 2010-11 Şeref ve Namus Davamız

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Başkan Ağaoğlu, konuşmasında 2010-11'in şeref ve namus davaları olduğunu da söyledi.Trabzonspor'un iki gün sürecek ve Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 74'üncü Olağan Genel Kurul'da, açılış ve gündemin oylanmasının ardından Trabzonspor Başkan Yardımcısı Müminhan Bilgin yönetim kurulunun idari raporunu okudu. Ardından ise kulübün Genel Müdürü Sinan Zengin mali faaliyet raporunu okudu.BORÇ 987 MİLYON 698 BİN 806 TLDilek ve temenniler bölümünün ardından denetleme Kurulu üyesi İsmet Keskin ise, dernek ve bağlı şirketlerin 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle kısa vadeli borçlar toplamı 659 milyon 498 bin 121 TL, uzun vadeli borçlar toplamı 586 milyon 882 bin 258 TL, borçlar toplamı ise 1 milyar 246 milyon 380 bin 258 TL. Kısa vadeli mevcutlar 258 milyon 681 bin 573 TL, net borç toplamı 987 milyon 698 bin 806 TL olduğunu açıkladı.AHMET AĞAOĞLU 2010-11 ŞEREF VE NAMUS DAVAMIZDenetleme raporunun okunmasının ardından konuşma yapan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kürsüde engelli merdiveninin bulunmamasına tepki gösterdi. Genel kurulda oturduğu sandalyenin ayağının kırılmasına vurgu yapan Ağaoğlu, Bu nedenle bugün burada yer alan Emre kardeşimizden özür diliyorum. Ama başkanının altına ayağı kırık sandalyeye koyan düşünce yapısından bu inceliği beklemek biraz saflık olurdu dedi.TEŞEKKÜR ETTİYeni yönetim listesinde yer almayan isimlere teşekkür eden Ağaoğlu, Asbaşkanımız Hayrettin Hacısalihoğlu, Zeyyat Kafkas, Cahit Erdem, Çağlar Bozoğlu ve Faruk Kanca'ya teşekkür ediyorum. Çok zorlu bir süreçte ailelerinden, işlerinden, uykularından hatta huzurlarından zaman ayırarak Trabzonspor Kulübü'ne hizmet etmek onuruna eriştik. Kendilerine teşekkür ediyorum diye konuştu.GENEL KURULDAKİ ELEŞTİRİLER CİDDİYE ALINACAKTIRGenel kurula katılım sayısını da eleştiren Ağaoğlu, Uzun uğraşlar sonucunda çıkarttığımız yeni tüzüğümüz özellikle mali konularda sıkıntı yaşaya yaşaya bu sürece gelmiş olan kulübümüzün mali konulardaki sıkıntıları ortadan kaldırmak için yapıldığını hepimiz biliyoruz. Oraya bir 84'üncü madde ekledik. Bu madde onaylanan bütçenin yüzde 10'undan fazlasını aştığı zaman yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin sorumlu olduklarını ifade eden bir madde. Biz de bununla alakalı olarak tarihte ilk kez taahhütname imzaladık. Önünüze gelen bütçede 550 milyon ve 770 milyon yazıyor. Gösterilecek olan hassasiyet bu mu olması gerekirdi Şu anda hazirun 256 kişi. 200 özel güvenlik görevlisi, 350 jandarma var. Trabzonspor Kulübü'ne bunu yakıştıramadım. Hassa olmamız gerekir. Çünkü 84'üncü madde ne yazarsa yazsın, biz ne söylersek söyleyelim. Bu bütçenin onaylanacağı yer genel kurul. Ben bunu iki şekilde yorumluyorum. ya gerçekten ilgi göstermekten uzağız, ya da bize ve yönetim kuruluna o kadar güveniyorsunuz ki daha fazla katılıma gerek görmediniz. İnşallah ikincisidir. Ama her zaman söylüyorum Trabzonspor Kulübü'nde her konunun konuşulacağı yer genel kuruldur. Buraya gelip eleştireceksiniz, hatalarımız varsa onları söyleyeceksiniz. Biz ancak genel kurulun uyarılarını ciddiye alırız. Bunu 150 kişiyle yapmaya kalkarsak Trabzonspor Kulübü'ne yakışmaz. Biz de dört dörtlük insan değiliz. Bizim de hatalarımız var. Onunda söyleneceği yer burası. Konuşan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bütün eleştiriler ciddiye alınacaktır ifadelerini kullandı.İDEAL KADRO MALİYETİ 15-20 MİLYON EURO OLMALI890 milyon borçla kulübü teslim aldıklarını kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam ettiBugün geldiğimiz noktada 987 milyon borç var. Yani 107 milyonluk bir artış var. Bu borçlanmanın 171 milyonu kur farkı ve faiz giderinden oluşuyor. Bunu çıkardığımızda aslında frene sağlam bastık. 70 milyon artıdayız. Yani hemen hemen hiç harcama yapmadık. Aldığımız zaman 34 milyon Euro'luk bir profesyonel futbol kadro maliyeti vardı. Ağaoğlu, Bugün profesyonel kadro maliyetimiz 26 Milyon Euro civarında, bu demektir ki, rakam 8 milyon Euro aşağıya çekildi. Tabii ki bu yetmez, Trabzonspor için ideali 15-20 milyon Euro'dur. Fenerbahçe maçı 8 yıl sonra sahanızda kazandığımız maçın sokurundan daha ziyade, Trabzonspor o maçta 4 tane altyapıdan yetiştirdiği futbolcuyla oynaması çok önemli. Yaş ortalamaları 20. Ama asıl dikkat çeken sahadaki 11'in maliyeti 11 Milyon Euro. 11 Milyon euro ile yaptığın işe niye 34 milyon euro harcıyorsun İşte bizim plan projemiz bu. Şu anda da 24 milyon Euro'ya çektiğimiz profesyonel kadro maliyetini önümüzdeki sene 16-17 milyon euro seviyesine çekeceğiz. Biz sattığımız oyunculardan 9 milyon euro gelir elde ederken, alınan oyunculara 2 milyon euro ödedik. Alınan oyuncuların oynamadığı yönündeki eleştiriler doğru değil, aldığımız 5 oyuncunun hepsi de oynuyor. Bunlar oynayan oyuncular. Artık Trabzonspor'da milyonlar telaffuz edilen transfer dönemi kapanmıştır. Bu böyle biline. Bu politikamızdan da asla taviz vermeyeceğiz. Bunlar genel kurulda dikkat edilmesi ve üzerinde soru sorarak eleştiri yapılması gereken konular.ESKİ DÖNEM KAPANMIŞTIRFutbolda eski dönemin kapandığını söyleyen Başkan Ağaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdüSürekli söylenen bir söz vardı, yıldız transferi. Futbol endüstriyeldir, artık eski dönem kapanmıştır futbol bir şov, onun için borçlanarak büyümekten korkmayın. Bu aynı zamanda ciddi bir algı operasyonuydu. Bugünkü piyasa için yapılan bir operasyondu. Özellikle toplum ve gençlerimizi bu doğrultuda yönlendirildiler. Bugün öyle bir noktaya geldik ki, Trabzonspor kulübü değil, takımı değil, yıldız futbolcu hayranlığı ve bağımlılığı maalesef karşımızda ciddi bir problem olarak çıkmaya başladı. Onlara söyleyeceğimiz tek şey, yıldız futbolcu yoktur, tek yıldız var o yıldız da Trabzonspor. Trabzonspor bu borçların altından kalkar mı zaten 8 ayda yaptığımız uygulamalar çok açık ve net bunu ortaya koyuyor. Çok ucuz maliyetli oyuncu alacağız. Trabzonspor futbolcu satarak gelir elde edecek. Ziraat Bankası ile çok ciddi bir yeniden yapılanma sürecine girdik. Ziraat Bankası, Denizbank ve Halk bankası Konsorsiyumuna çok ciddi kredi borcumuz var. 2030 yılına kadar borç ödüyoruz tam 550 milyon ödüyoruz. Yine de 350 milyon lira borç kalıyor. Bugünkü faiz hadleri ve kur artışı bunu etkiliyor. Yeniden yapılandırmayla ve farklı sektörlere girip orada ticaret yapmakla bir futbol kulübünün borcu ödenmez, futbol kulübü oyuncu alırken kazık yemeyecek oyuncu satarak ve düşük maliyetli oyuncu alarak kazanacak. Örneğin Benfica kulübünün futbolcu satışından elde ettiği gelir 90 milyon euro, ödediği ise 400 bin, 1.5 milyon euro arası. 90 milyon euro'yu oyuncu satışından elde ediyor, biz de 100 milyon euro'yu oyuncu alarak batıyoruz.5-6 SENE İÇİNDE BU BORÇ ÖDENİRTrabzonspor'un 5-6 sene içerisinde borçlarından kurtulmasının mümkün olabileceğine vurgu yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu konuda şunları dedi8 ayda 16 milyon euro bu şartlara rağmen kar elde etmişsem bunu sene geneline yaydığımızda 25-30 milyon eurolara ulaşır. Bu da ciddi bir gelirdir. Futbol kulübü futbolcu aldığı ve sattığı zaman para kazanır. Önce parayı batırmayacaksın, parayı batırdıktan sonra o parayı oradan çıkarmak için farklı mecralara başvurmak da Trabzonspor yönetim kuruluna yakışmaz.BİR İNSANI HIRSIZLIKLA SUÇLAMAK SUÇLARIN EN BÜYÜĞÜDÜRŞike davasına ilişkin kendisine ve yönetim kuruluna haksız eleştiriler yapıldığını söyleyen Ağaoğlu, şunları söylediŞike davası geldiğimizden beri eleştirildiğim tek konu. Özellikle sosyal medyadan 'Ahmet Ağaoğlu, Şike davasını sattı, 48 saat içerisinde ne kadar para ve kimlerden aldığını şok olarak açıklayacağım' şeklinde söylemler oldu. Peki, 148 gün geçti açıkla da kimden ne kadar aldığımızı biz de bilelim. Şike davası 8 senedir devam eden bir süreç. Kurumsal olarak verilen bir mücadele, hiçbir şekilde arkası bırakılmayan ama onun arkasına sığınmadığımız için de hırsızlıkla itham edildiğimiz bir konu. Çok basit olarak şunu da söyleyebilirdim; o kupayı alıp getireceğiz, uluslararası hukuk neyi emrediyorsa, ülkedeki hukuk neyi emrediyorsa. Bu konuda görevlendirilmiş arkadaşımız Önder bey var, 15 Aralık'ta davamız var. İnsan biraz elini vicdanına koyar, kul hakkı diye bir şey var. Bir insanı hırsızlıkla suçlamak suçların en büyüğüdür. Bu konuda elinde delil olan bilip de söylemeyen bir daha da kendisine ben Trabzonspor adına mücadele ediyorum demesin. Geldiğimizden beri eleştirildiğimiz tek konu bu. 'Şike davasını sattı, Fenerbahçe maçını da Ali Koç'a satacak', bunlar yazıldı. Spor ahlakından vazgeçtik mi, kendi kulübünün başkanına, kendi yöneticisine böyle bir şeyi nasıl yakıştırabilir Belki suçumuz şu oldu; bunun arkasına saklanıp asli görevlerimizden uzaklaşmadık biz.2010-11 ŞEREF VE NAMUS DAVAMIZBaşkan Ahmet Ağaoğlu, 2010-11'in Trabzonspor'un şeref ve namus davasıdır olduğunu ifade ederek, O sene bir uluslararası ve ulusal radyoda, televizyonda ve 2 ulusal gazetede yazı yazıyordum. 3 Temmuz'un ortaya koyduğu deliller benim programlarım ve yazılarımla birebir aynısıdır. Ben Trabzonspor için özelinde o mücadeleyi verirken ne olduğunun farkında bile olmayan insanlar beni o davayı satmakla suçlayamazlar. Her şeyden önce insanın kulübünün başkanına saygı saygısı olmalı. Ahmet Ağaoğlu'na istediğimizi söyleyebilirsiniz ama Trabzonspor kulübü başkanını ve yönetim kurulu üyelerine hakaret etmek kimsenin haddine değildir. Eleştirinin her türlüsüne açığım. Ama 'kulüp başkanını şike davasını sattı' diye hırsızlıkla suçlamak ahlaksızlıkların en büyüğüdür. Hani 48 saat sonra açıklayacaktınız, bekliyorum. Bırakın işimizi yapalım. Burada herkes özveri ile çalışıyor. 8 ay önce konuştuğum ve bugünkü suratımın haline bakın. Herkes burada can siperane çalışıyor. Geldiğimiz zaman 8 oyuncumuzdan kulübe ihtar geldi. ve oyuncularımızdan bazıları paramızı ödemiyorsanız sahaya çıkmıyoruz dediler. Bugün aynı kadro ne şekilde mücadele ediyor görüyorsunuz. Önce güveni ihdas ettik. Futbolcular yönetime ve yöneticisine güvenir hale geldi.KAYNAK ARARKEN GURURUMUZU BİR KENARA BIRAKTIKTrabzonspor'da oynayan oyuncular nezdinde güven duygusunu sağladıklarını ve bunun önemli bir olay olduğunu söyleyen Başkan Ağaoğlu, şöyle devam ettiBugün 11 ayrı milletten oluşan bir takımımız var. Trabzonspor 2000 yılındaki takım değil o zaman yerli oyuncular çoğunluktaydı ve onlar alacakları için belki 6-8 ay beklerlerdi. Ama bugün 11 ayrı milletteki oyuncu buraya oynayıp parasını almak için geldi. Bugün futbolcularla aramızda o güven bağı oluştu. Görmüş olduğunuz yönetim kurulu arkadaşlarımızın hepsi can siperane çalıştılar. Gururumuzu, onurumuzu, kişiliğimizi Trabzonspor için para istemeye gittiğimiz, kaynak bulmaya gittiğimiz zaman bir kenara koyduk. Aşağılandığımız yerler oldu. Bize ciddi destek veren yerler de oldu. Bizi hiç kimse davetiye ile buraya davet etmedi. Biz arkadaşlarımızla beraber yapacağız bu işi, başaracağız, bu kulübü bu borçtan kurtarıp düzlüğe ve ligde yarışır bir kulüp haline getireceğiz diye geldik. Bu süreçte sinir harbi oldu, sağlığımızdan olduk, mücadele verdik vermeye de devam edeceğiz. Hem de 3 senelik süre için. Sayın genel kurul, sizlerden ricam, lütfen doğruyla yanlış birbirinden ayrılsın. Bugün Trabzonspor kulübü resmi ve gayri resmi 3 milyon İsviçre frankı para harcadı şike davasında. Bir de olaya bu tarafından bakın.KLAVYE DELİKANLIĞI İLE OLMAZBaşkan Ağaoğlu, yapılan eleştirilerin konuşulacağı yerin genel kurul olduğunun altını çizerek, özellikle sosyal medyadan yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Ağaoğlu konuşmasına şöyle devam ettiİşin en acı tarafı, kuru mücadeleyi verip Trabzonspor bu mücadeleyi veremiyor bu mücadele bireyler nezdinde verilemiyor, kulübün başkanını, yönetimini beceriksizlik ve davayı satmakla suçlayıp kenara çekilmeyeceksiniz. O iş bu kadar ucuz değil. Bugüne kadar konuşmadım. Hep şunu söyledim, genel kurul... Bu gibi konuların konuşulacağı yer Trabzonspor genel kuruludur. Klavye delikanlılığı ile bu iş olmaz, buyrun söyleyin kime, kaça sattım davayı. Bunlar Trabzonspor'a yakışan ifadeler değildir. İlk defa sesimin tonu bu derece yükseldi. Ama hayatı boyunca dürüstlükten ödün vermemiş, ve gelmiş olduğum yaşa rağmen, şu sıkıntılı süreçte kulübüme hizmet etmek isteyen bir adama hırsız damgasını yapıştırmak büyük haksızlık. Kaldı ki kendim hiçbir kulübün başkanı ve yöneticisi için bu tabiri kullanmadım, kendime hakaret ederim ama bunları kullanmak rahmetli Süleyman Demirel'in ifadesiyle abesle iştigaldir.ÖRNEK BİR CAMİA OLMALIYIZTrabzonspor'un farklı ve bir o kadar da örnek bir camia olduğunu, bu yönüyle de örnek olmaya devam etmesi gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, Biz farklı, büyük, örnek bir camiayız. Büyüklerimize saygılı, küçüklerimize sevgi duyan bir camiayız. Genel Kurul'dan 6 aylığına bu kulübü layıkıyla yönetme adına emanet aldık. Ekonomisini en azından işleyebilir, dönebilir bir hale getirme görevi verdi ve şunu söyledi, bu kulüp şartlar ne olursa olsun, bu takım yarıştan asla kopamaz. Bugün yarıştan koptuğumuz söylenebilir mi, bugün oynadığımız futbolla Trabzonspor taraftarının utandığı söylenebilir mi O zaman camia olarak birlik, beraberlik ve desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Biz görevimizi yapıyoruz, biz buraya hizmet etmeye geldik. Ben bu kulübün hizmetçisiyim, hizmetkarıyım dedim. Camia olarak birleşelim. Aramızda küskünlükler dargınlıklar var. Hala niye birbirimize küskünüz, dargınız. Biz bu görüntüyü verirsek takımın derli toplu mücadele edebilir mi Bütün camiaya şükranlarını sunuyorum, bu sıkıntılı süreç içerisinde çok büyük anlayış gösterdiniz, moral verdiniz. Dizlerimizin üzerine çöktüğümüz zaman verdiğiniz destekle ayağa kalktık. Her şeyin ötesinde vermiş olduğunuz moral hem üzerimizdeki sorumluluğu bir kat daha artırdı, hem de bir sonraki günü daha büyük bir şevkle sıkıntıların üzerine gitmemizi sağladı. Gelen 256 delegemize de teker teker şükranlarımı arz ediyorum diyerek açıklamalarını tamamladı.YÖNETİM İBRA EDİLDİAhmet Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından kongre Divan Başkanlığı, yönetimin idari ve mali yönden ibrasını Genel Kurula katılan üyelerin oyuna sundu. Divan Başkanı Ali Sürmen, oy çokluğuyla yönetim kurulunun ibra edildiğini açıkladı.BÜTÇE ONAYLANDIBu arada yönetimin ibra edilmesinin ardından kulübün 12 aylık toplam bütçesi 749 milyon TL olarak sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.İLK GÜN TAMAMLANDIBordo-mavililerde yönetimin ibrasının ardından Olağanüstü Genel Kurul'un ilk günü tamamlandı. İkinci gününde yarın oy verme işlemi gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu'nun tek listeyle gireceği seçimde 7 bin 102 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. 17.00'de oy kullanma işlemi de sona erecek. - Trabzon