Ahmet Ağaoğlu: 2020'ler başarılara doyduğumuz bir on yıl olsun

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezonunun ikinci yarısına daha güçlü başlamak istediklerini belirterek, "2020'lerin Trabzonspor için daha güzel, daha başarılı ve daha aydınlık olacağına yürekten inanıyorum. 2020'ler, mazimizin o efsane döneminde olduğu gibi, alın terimiz, mücadelemiz ve kendi evlatlarımızla başarılara doyduğumuz bir on yıl olsun" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün aylık dergisinde yer alan yazısında 2020 yılından beklentileri ve sezonun ikinci yarısındaki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Acısıyla tatlısıyla, hüznü, coşkusu ve asla tükenmeyen şampiyonluk ülküsüyle koca bir on yılı geride bıraktıklarını kaydeden Ağaoğlu, "Geriye dönüp 2010'lu yılların muhasebesini yaptığımızda şampiyonlukla açılan bir defteri bugün yine şampiyonluğun en yakın adaylarından biri olarak kapattığımızı görüyorum. Bu on yıl içinde hiç mi kaos yaşanmadı? Hiç mi zor zamanlardan geçmedi Trabzonspor? Bilakis, şampiyonluğumuzun çalınmasıyla perdesi açılan bu on yıl, Trabzonspor için kaos ve ızdırap dolu zamanlar demekti. Ama büyük camiaların gücü böyle travma anlarında belli olur. Alınan hatalı kararlara, yapılan yanlış uygulamalara ve ortaya konan yönetim zafiyetlerine rağmen Trabzonspor ve camiası kendisini toparlamaya bildi. Ben 52 yıllık bir maziye sahip bu büyük kulübün on yedinci, geride bıraktığımız on yılın ise dördüncü kulüp başkanı olarak 2020'lerin Trabzonspor için daha güzel, daha başarılı ve daha aydınlık olacağına yürekten inanıyorum. Devreyi 32 puanla tamamlarken, maddi gücümüz ölçüsünde gerçekleştirmeyi arzuladığımız takviyelerle sezonunun ikinci yarısına daha güçlü başlamak istiyoruz" diye konuştu.

"2020'LER, BAŞARILARA DOYDUĞUMUZ BİR ON YIL OLSUN"

2020 yılının idari, ekonomik, sportif ve kurumsal yapısı itibarıyla Trabzonspor'un gücüne güç kattığı bir sene olmasını dileyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Diğer yandan 2020'lerin 'altın çağ' olarak adlandırdığımız 1970'li yılları çağrıştırır güzellikte geçmesini temenni ediyorum. 2020'ler, mazimizin o efsane döneminde olduğu gibi, alın terimiz, mücadelemiz ve kendi evlatlarımızla başarılara doyduğumuz bir on yıl olsun" ifadelerini kullandı.