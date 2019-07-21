Haberler» Spor» Haber

Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'e ayakkabısını verdi

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın Avusturya kampını yakından takip ediyor. İdmanın son bölümünde yıldız isim Abdülkadir Ömür'ün ayakkabısı ayağına vurunca yardımına Ağaoğlu koştu ve genç futbolcuya ayakkabısını verdi. İşte ikili arasında geçen ilginç diyalog.

21.07.2019 13:24

Takımla birlikte Avusturya kampına gelen Trabzon spor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu takımın Linz kentinde yaptığı ilk antrenmanı takip etti.

Antrenmanın son bölümünde yapılan hafif tempolu koşu öncesi Abdülkadir Ömür'ün ayağını giydiği spor ayakkabı vurunca başkan Ahmet Ağaoğlu, "Ayağın kaç numara" diye sordu. Abdülkadir Ömür, "Gerek yok başkanım" yanıtını verirken, Ağaoğlu ısrarı üzerine, "41 giyiyorum" dedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da "41.5 olur mu?" diyerek giydiği spor ayakkabıları Abdülkadir Ömür'e verdi. Bunun üzerine Abdülkadir, başkan Ağaoğlu'na teşekkür ederken, koşuyu da başkan Ağaoğlu'nun spor ayakkabılarıyla tamamladı. Abdülkadir Ömür koşarken başkan Ağaoğlu ise antrenmanı kenardan ayakkabısız bir şekilde izledi. Abdülkadir Ömür, antrenman sonunda ise ayakkabıları teşekkür ederek tekrar başkan Ahmet Ağaoğlu'na verdi.

Ağaoğlu ile Abdülkadir'in diyaloğu şu şekilde:

Ağaoğlu: Ayağın kaç numara?

Abdülkadir: 41 giyiyorum

Ağaoğlu: 41,5 olur mu?

Abdülkadir: Gerek yok başkanım.

Ağaoğlu: Al al gel al

Abdülkadir: Yok başkanım getiriyorlar zaten

Ağaoğlu: Al oğlum. Onlar gelene kadar al giy.

Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'e ayakkabısını verdi

Fatih Terim ile aynı masada oturmanın bedeli 7500 TLFatih Terim ile aynı masada oturmanın bedeli 7500 TL

MahrezMahrez'den Mısır hükümetine tarihi tavır!

Zidane, Gareth BaleZidane, Gareth Bale'in ayrılacağını açıkladı

Fatih Terim kararını verdi! İşte GalatasarayFatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'dan gidecek isimler

Abdülkadir Ömür, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Avusturya, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:05   Juventus Yaz Turu: Singapur'da Touchdown
14:04   Eljif Elmas'tan veda mesajı!
14:04   Quaresma bombası! Amerika'dan 2 talip çıktı
14:02   Şahin Şenoduncu İtalya'da Türkiye'nin gururu oldu
14:02   31'inci Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda şampiyonlar belli oldu
14:01   Keçiörengücü, Bolu kampının ilk etabını tamamladı
14:00   Fenerbahçe'nin istediği Kolarov'dan müthiş frikik golü