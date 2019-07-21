Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'e ayakkabısını verdi

Takımla birlikte Avusturya kampına gelen Trabzon spor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu takımın Linz kentinde yaptığı ilk antrenmanı takip etti.

Antrenmanın son bölümünde yapılan hafif tempolu koşu öncesi Abdülkadir Ömür'ün ayağını giydiği spor ayakkabı vurunca başkan Ahmet Ağaoğlu, "Ayağın kaç numara" diye sordu. Abdülkadir Ömür, "Gerek yok başkanım" yanıtını verirken, Ağaoğlu ısrarı üzerine, "41 giyiyorum" dedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da "41.5 olur mu?" diyerek giydiği spor ayakkabıları Abdülkadir Ömür'e verdi. Bunun üzerine Abdülkadir, başkan Ağaoğlu'na teşekkür ederken, koşuyu da başkan Ağaoğlu'nun spor ayakkabılarıyla tamamladı. Abdülkadir Ömür koşarken başkan Ağaoğlu ise antrenmanı kenardan ayakkabısız bir şekilde izledi. Abdülkadir Ömür, antrenman sonunda ise ayakkabıları teşekkür ederek tekrar başkan Ahmet Ağaoğlu'na verdi.

Ağaoğlu ile Abdülkadir'in diyaloğu şu şekilde:

Ağaoğlu: Ayağın kaç numara?

Abdülkadir: 41 giyiyorum

Ağaoğlu: 41,5 olur mu?

Abdülkadir: Gerek yok başkanım.

Ağaoğlu: Al al gel al

Abdülkadir: Yok başkanım getiriyorlar zaten

Ağaoğlu: Al oğlum. Onlar gelene kadar al giy.