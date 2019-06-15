15.06.2019 14:26
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Ahmet Ağaoğlu'dan flaş sözler (1)

Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu'dan flaş sözler (1)"Monaco ve Lille ile en son konuştuğunuzda borcumuz 119 milyon Euro, o paranın tamamını bir oyuncumuz için getirip masamıza koysanız bile satmıyorum""Yusuf ve Abdülkadir için sıradan bir transfer olmayacak""Ülkenin iki pırlantasını satın almak istiyorsanız...

Ahmet Ağaoğlu'dan flaş sözler (1)

"Monaco ve Lille ile en son konuştuğunuzda borcumuz  119 milyon Euro, o paranın tamamını bir oyuncumuz için  getirip masamıza koysanız bile satmıyorum"

"Yusuf ve Abdülkadir için sıradan bir transfer olmayacak"

"Ülkenin iki pırlantasını satın almak istiyorsanız gerçek değeriyle masaya geleceksiniz, o da bu sene değil, gelecek yıl..."

Tolga SAĞLAM, Trabzon - DHA

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada Yusuf ve Abdülkadir için önemli sözler sarfetti. Ağaoğlu; "Monaco ve Lille ile en son konuştuğunuzda borcumuz  119 milyon Euro, o paranın tamamını bir oyuncumuz için  getirip masamıza koysanız bile satmıyorum dedim. Ülkenin iki pırlantasını satın almak istiyorsanız gerçek değeriyle masaya geleceksiniz. O da gelecek yıl, bu sene değil. Bizim bu oyuncularımıza kimse sadece para olarak görmesin. Onları satmak ülke ekonomisine ihanettir. Sıradan bir transfer olmayacak. En iyi şekilde gidecekler ve ülkelerini en iyi şekilde temsil edecekler" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA
Ahmet Ağaoğlu, Spor

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