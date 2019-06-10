10.06.2019 15:35
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Ahmet Ağaoğlu'ndan sürpriz öneri: İzlanda maçı Trabzon'da oynansın

Türkiye A Milli Takımı'nın İzlanda'da yaşadığı olayların yankıları hala sürerken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan sürpriz bir öneri geldi. Ağaoğlu, "İzlanda maçının Trabzon'da oynanmasını çok isteriz" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İzlanda'da yaşanan olayların ardından bir açıklama yaptı. Ağaoğlu, "İzlanda maçının Trabzon'da oynanmasını çok isteriz" dedi.

Yeni Akit'te yer alan habere göre Ahmet Ağaoğlu, "İzlanda maçının Trabzon'da oynanmasını çok isteriz. Henüz bir başvuru olmadı ama TFF Başkanı Nihat Özdemir dönünce bu konuyu görüşeceğiz" dedi.

"BİZE HER YER TRABZON"

Ağaoğlu, "Maç hangi statta oynanırsa oynansın biz binlerce Trabzonspor taraftarıyla orada yerimizi alırız. Bize her yer Trabzon" şeklinde konuştu.

2020 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımız, dün gece indiği Keflavik Havalimanı'nda kötü muameleye maruz kalmıştı.

Saatlerce süren pasaport kontrolü ve Emre Belözoğlu'na uzatılan tuvalet fırçası, maç öncesi gerilimi yükseltmişti.

Ahmet Ağaoğlu'ndan sürpriz öneri: İzlanda maçı Trabzon'da oynansın

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Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu, İzlanda, Trabzon, Spor

YORUMLAR (9)
YENİ GEZEGEN: hayırdır yoksa provakasyon mu çıkaracan
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BRÜTÜS: Eskişehir ve Konya en ideal şehirler. Trabzon çok riskli. Ceza bile alma riskimiz var. Tepkileri abartabilirler.
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REYİS: konya iyi
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ADİL OL: bu kendini ne sanıyor duyan sünnetçi sanır
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GERÇEKLER: orada fbli futbolcuları sahaya çıkarken ıslıklarlar takım motivasyonu düşer
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