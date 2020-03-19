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Ahmet Ağaoğlu: Devlet ne derse ona uyarız, uygulanması için de yardımcı oluruz

"Tüm futbolcular Trabzon'da kalacak""Takım salı gününe kadar izinli, sonra çalışmalara başlayacağız"İbrahim ALİOĞLU / - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

19.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:13
Ahmet Ağaoğlu: Devlet ne derse ona uyarız, uygulanması için de yardımcı oluruz

"Tüm futbolcular Trabzon 'da kalacak"

"Takım salı gününe kadar izinli, sonra çalışmalara başlayacağız"

İbrahim ALİOĞLU/ - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, "Ne karar alınırsa ona uyulmalı ve uygulanması için de destek olunmalı" açıklaması yaparken, "2-3 gündür kulüpler olarak ertelenme konusunu konuşuyorduk. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Devlet ne karar alırsa biz ona uyarız. Uymakla da kalmaz, uygulanmasına da yardımcı oluruz. Çünkü milletin sağlığının kontrolü devlettedir. Devlete şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur diye şart koşmayız. Toplumun doğrusu, bireylerin doğrusundan önemli" diye konuştu.

"SALI GÜNÜNE KADAR TAKIM İZİNLİ, SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ"

Ağaoğlu, takıma şu an izin verildiğini belirtirken, "Salı gününe kadar takımımız izinli. Salı günü tesislerimizde çalışmalarımıza başlayacağız. Hem yerli hem de yabancı oyuncularımız Trabzon'da olacak. Yurt dışına gitmeleri söz konusu değil. Salı günü çalışmalara başlayacağız. Ligin başlama zamanı da belli değil çünkü salgının ilerleyişine göre kararlar alınacak. Önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği Toplantısı mutlaka olur ve orada konuşulur" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Ahmet Ağaoğlu, Trabzon, Spor

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