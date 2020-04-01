Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ahmet Ağaoğlu: Futbolcularımızla yılık ücret indirimi gibi bir görüşme yapmadık

"5 büyük lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı büyük ligiz diyorsak ona göre kararlarımızı uygulamalıyız""Ligin başlaması ve futbolcu sözleşmeleri ile ilgili UEFA ve FIFA'nın kararları önemli""Sosa ve Novak ile görüşmeler sürüyor, olumsuz bir durum yok"İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,- Trabzonspor...

01.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:31
Ahmet Ağaoğlu: Futbolcularımızla yılık ücret indirimi gibi bir görüşme yapmadık

"5 büyük lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı büyük ligiz diyorsak ona göre kararlarımızı uygulamalıyız"

"Ligin başlaması ve futbolcu sözleşmeleri ile ilgili UEFA ve FIFA'nın kararları önemli"

"Sosa ve Novak ile görüşmeler sürüyor, olumsuz bir durum yok"

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerin oynanıp oynanmayacağıyla ilgili, "UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli. Oradan çıkacak olan kararlara göre ligin gidişatı belirlenecek. 5 büyük lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı büyük ligiz diyorsak ona göre kararlarımızı uygulamalıyız" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi ve bordo mavili takımda sözleşmeleri Mayıs ayında bitecek oyuncular hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

UEFA ve FIFA'nın yapacağı açıklamaya göre takımın yol haritasını çizeceklerini söyleyen Ağaoğlu, "Önemli olan sürecin ne olacağı. Bizim hangi konuda nasıl adım atacağımızı süreç belirleyecek. Ekonomik olarak nasıl etkileneceğiz o zaman belli olacak. Futbolcularımızla yılık ücret indirimi gibi bir görüşme yapmadık. Hareket etmek için sürecin belli olması lazım. Şu an futbolcularla görüştükten bir iki ay sonra zaman uzadı tekrar görüşelim dememek için tamamen sürecin netleşmesini beklemek ve ona göre kararlar almak lazım. O nedenle takımımızdan kimseyle bu konuşmaları yapmadık" şeklinde konuştu.

"LİGİN BAŞLAMASI VE FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ UEFA VE FIFA'NIN KARARLARI ÖNEMLİ"

Mayıs ayı sonunda sözleşmeleri bitecek oyuncular hakkında da açıklama yapan Ağaoğlu, "UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli. Oradan çıkacak olan kararlara göre ligin gidişatı belirlenecek. 5 büyük lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı büyük ligiz diyorsak ona göre kararlarımızı uygulamalıyız. O nedenle şu anda oyuncularımızla bir görüşme yapmadık, bekliyoruz" diye konuştu.

"SOSA VE NOVAK İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR, OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Başta Sosa ve Novak olmak üzere sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular için de Ağaoğlu, "Uzun süredir görüşmelere sürüyor ancak sonuçlanmış bir durum yok ancak olumsuz bir durum da yok, hiçbir olumsuzluk yaşamıyoruz" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Ahmet Ağaoğlu: Futbolcularımızla yılık ücret indirimi gibi bir görüşme yapmadık - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Liverpoollu yıldızdan korona mücadelesine dev katkı! Hastane yaptırıyor Spor
Liverpoollu yıldızdan korona mücadelesine dev katkı! Hastane yaptırıyor
Taraftarın sevgilisi Muriqi’ten kötü haber! Menajeri teklifi doğruladı Spor
Taraftarın sevgilisi Muriqi'ten kötü haber! Menajeri teklifi doğruladı
Kartal, Barcelona modelini uyguluyor! İndirim miktarı belli oldu Spor
Kartal, Barcelona modelini uyguluyor! İndirim miktarı belli oldu
Beşiktaşlı Boateng’in futbolcu kardeşi, trafik kazası geçirdi Spor
Beşiktaşlı Boateng'in futbolcu kardeşi, trafik kazası geçirdi
Fransa yasta! Eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Spor
Fransa yasta! Eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Ricardo Quaresma’dan Rüştü Reçber’e destek Spor
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber'e destek
İtalyan basınına konuşan Lucescu, Beşiktaş için tarih verdi Spor
İtalyan basınına konuşan Lucescu, Beşiktaş için tarih verdi
Rüştü Reçber’in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama geldi Spor
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama geldi

Son Dakika Spor Haberleri

10:29: Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak - Spor 10:29: Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu - Spor 10:26: Campanharo evde hız kesmiyor - Spor 10:24: Altınordu Kulübü Başkanı Özkan: "Dünya futbolu artık eskisi gibi olmayacak" - Spor 10:18: Eren Tozlu: "Gerekirse bu sezonu oynanmadı kabul edip, yazın sonunda yeni sezona başlarız" - Spor 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:34: Haluk Canatar: Vedat Muriqi için transfer görüşmesi yapıyoruz - Spor 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz - Haber 09:17: Beşiktaş, Barcelona modelini uygulayarak futbolcuların maaşlarında indirime gidecek - Spor 07:12: Sadio Mane, ülkesi Senegal'de hastane yaptırıyor - Spor 23:55: Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü - Spor 23:03: Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz - Spor