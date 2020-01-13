Ahmet Ağaoğlu: Hiçbir şekilde bu tartışmaların içine girmeyeceğiz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Suni tartışma ortamı yaratarak ülkedeki futbolu, tekrar 3, 5, 7 sene öncesine çekmeye çalışanların da yazdığı senaryoda biz yer almayacağız. Yazdıkları senaryoda kendileri oynasınlar. Hiçbir şekilde bu tartışmaların içine girmeyeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı için Ankara 'ya gelen Ağaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk sporunun yaşadığı problemleri kökünden çözecek ilklere ve ilkelere imza atacak bir çalıştay olması temennisinde bulundu.

Ağaoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına ilişkin, "Trabzonspor Kulübü, tüm mali verilerini, tüm gelirleri ve giderlerini, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) vasıtasıyla paylaşıyor. Bir oyuncu transfer ettiğimizde kendisine, menajerine ve kulübüne ödenecek paranın yanı sıra elde ettiğimiz gelirleri de bağımsız denetleyiciler tarafından hazırlanmış raporlarla KAP'a açıklıyoruz. Çok açık ve net olarak Trabzonspor'un tüm gelir ve giderleri, kamuoyuyla paylaşılan gelir ve giderler" yorumunu yaptı.

"MALİ VE İDARİ DİSİPLİNİ KENDİ İÇİNDE SAĞLAYAN BİR KULÜBÜZ"

Kulüpler yasasının 20-25 senedir konuşulan bir konu olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Yasanın asıl amacı, kulüpleri mali ve idari disiplin altına almak. Trabzonspor Kulübü olarak baktık ki yasanın bir türlü çıkacağı yok; geçen senenin haziran ayında yaptığımız olağanüstü genel kurulda, mali ve idari disiplini kendi içinde sağlayan ve ekonomik anlamda da genel kurulun onayladığı bütçenin üstüne çıkan harcamalardan kulüp başkanı ve yönetimini fiilen sorumlu tutan tüzük değişikliğini hayata geçirdik. Ümit ediyorum ki bu değişiklik aynı zamanda çalıştayda alınacak kararlara ışık tutar" ifadelerini kullandı.

"İYİ NİYETLİ BİR AÇIKLAMA DEĞİL"

Rakiplerine saygılı olduklarını ve sportif mücadelenin sahada verildiğini vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Yönetime geldikten sonra nereden ne kadar gelir elde etmiş ve nereye ne kadar para harcamış? Gelirinizden fazla harcayıp sürekli borçlanırsanız, kulübün biri de 30 milyon avroluk oyuncu satıp 10 milyon avroluk transfer yaptığı, kadro maliyetini de 20 milyon avroya düşürdüğü yerde, bu kulübün icraatı, tasarrufunu görmezden gelip onu bir tarafa bağlamaya çalışırsanız, bu iyi niyetle yapılmış bir açıklama değildir. Suni tartışma ortamı yaratarak ülkedeki futbolu, tekrar 3, 5, 7 sene öncesine çekmeye çalışanların da yazdığı senaryoda biz yer almayacağız. Yazdıkları senaryoda kendileri oynasınlar. Hiçbir şekilde bu tartışmaların içine girmeyeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları

- Ankara