Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu İsyan Etti: Karaborsa Bilet Satanları İhbar Edin

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın biletleri tükenirken karborsa bilet satışı yapanların olduğu tespit edildi.

İhbarı alan başkan Ahmet Ağaoğlu ise karaborsacılara sosyal medya üzerinden seslenerek "Akıl alır gibi değil" dedi.

Ağaoğlu paylaştığı mesajlarında şu ifadeleri kullandı;

Karaborsada bilet satıldığı yolunda mesajlar geliyor. Tanık olanlar lütfen kulübümüzün mailine ihbar etsinler satanları (info@trabzonspor.org.tr) Onlarca mesaj geldi, yarın (Salı) Passolig üzerinden araştırıp suç duyurusunda bulunacağız. Biz taraftar maça gelsin diye bilet fiyatlarını minimumda tutarken bunu fırsat bilip üzerinden para kazanmaya çalışanlar olması akıl alır gibi değil."