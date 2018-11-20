20 Kasım 2018, 15:20
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu İsyan Etti: Karaborsa Bilet Satanları İhbar Edin

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, karaborsa bilet satanlara isyan etti, "Akıl alır gibi değil. Tanık olanlar kulübümüzün mailine ihbar etsinler." dedi.

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın biletleri tükenirken karborsa bilet satışı yapanların olduğu tespit edildi.

İhbarı alan başkan Ahmet Ağaoğlu ise karaborsacılara sosyal medya üzerinden seslenerek "Akıl alır gibi değil" dedi.

Ağaoğlu paylaştığı mesajlarında şu ifadeleri kullandı;

Karaborsada bilet satıldığı yolunda mesajlar geliyor. Tanık olanlar lütfen kulübümüzün mailine ihbar etsinler satanları (info@trabzonspor.org.tr) Onlarca mesaj geldi, yarın (Salı) Passolig üzerinden araştırıp suç duyurusunda bulunacağız. Biz taraftar maça gelsin diye bilet fiyatlarını minimumda tutarken bunu fırsat bilip üzerinden para kazanmaya çalışanlar olması akıl alır gibi değil."

Trabzonspor,Ahmet Ağaoğlu

YORUMLAR (2)
ÇEVİRİ: Demekki pasolig karaborsaya engel değil. Hatta internet üzerinden yapıldığı için daha kolay. Alışveriş yaptığın adamla yüzyüze değilsin, gizlenmene gerek yok ohh miss
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VELİ: maç bileti çok önemli değil piyasada bir sürü stokcular var patates soğan fıatları fırladı bu sabah bir stokcu yakalandı daha geçen gün balıkcı stokcu yakalandı elektirk doğal gaz zamı yüzde elli zam yapıldı şimdi bir sılagon var topyekün enflasyonla mücadele hiç bir ürüne indirim yapılmadı maç keyif işi mutvakda tencere kaynıyormu ona bak
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