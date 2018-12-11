Ahmet Ağaoğlu'na 60 Gün Hak Mahrumiyeti

11 Aralık 2018 Salı 16:26



11 Aralık 2018 Salı 16:26

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalardan dolayı bordo mavili kulübe 100 bin TL para cezası, başkan Ahmet Ağaoğlu'na ise 60 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi.PFDK'dan yapılan açıklamada ayrıca Medipol Başakşehirli futbolcu Manuel da Costa'ya Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verildiği açıklandı.Galatasaray'a ise Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezası verildi.