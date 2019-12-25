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Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a 'Zorlu Center' eleştirisi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu; VAR kayıtlarının açıklanması, Zorlu Center'da yapılan görüşme ve Badou Ndiaye transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, Zorlu'daki görüşme için Ali Koç'u eleştirdi.

25.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:02

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin "VAR kayıtları açıklansın" talebine olumlu yaklaştı.

VAR kayıtlarının açıklanmasının adalet yönünden daha olumlu bir süreci beraberinde getireceğini ifade eden Ağaoğlu, "VAR kayıtları neyse onu açıklasınlar. Bizim duruşumuz net, kimsenin hakkı çalınmasın. Hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse burada sıkıntı olur" dedi.

Tüm kulüp başkanlarının bu yönde bir talebi varsa değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, "Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin aynı yönde (VAR) bir sıkıntısı varsa ve bütün kulüp başkanlarının da aynı fikri, talebi varsa VAR kayıtlarının açıklanmasında bir sıkıntı yok! Şüphesiz ki daha şeffaf olur" şeklinde konuştu.

"ŞEFFAFLIK OLUMLU ETKİ EDER"

VAR kayıtlarının açıklanmasının şeffaflık açısından oldukça olumlu olacağını ifade eden Ağaoğlu, "Yeni bir tartışma konusu açabilir ama neresinden bakarsanız bakın bana göre şeffaflık. VAR kayıtları elbette açıklasın. Lig daha şeffaf olur. Şeffaflık neresinden bakarsak bakalım, futbolun gelişimine olumlu etki eder" şeklinde konuştu.

"ZORLU'DAKİ GÖRÜŞME TFF BİNASINDA YAPILMALIYDI"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Zorlu Center'daki görüşmesiyle ilgili de yorum yapan Ağaoğlu, "Ali Koç, MHK Başkanı ve TFF arasında yapılan görüşme TFF binasında yapılsaydı daha doğru olurdu" ifadelerini kullandı.

"NDIAYE GÜNDEMİMİZDE"

Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'nin transfer gündemlerinde olduğunu belirten Trabzonspor başkanı, "Tüm takımların transfere ihtiyacı var. Ndiaye bizim gündemimizde olan bir oyuncuydu. Sene başında hareketli bir pazar vardı ama şuan öyle bir hareketli bir pazar yok. Oyuncuyla görüşüldüğü haberlerini sağdan soldan duyuyorum. Transfer yapmak isteyen kulüpler, yapacağı transfer parasının 3 katını kulübe sokmak zorunda. Şu an ülkede transfer yapmak çok zor, bunları siz de biliyorsunuz. Bunları bilmeden, 'Transfer yapacak mısınız?' sorusunu soruyorsunuz" diyerek sözlerini noktaladı.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a 'Zorlu Center' eleştirisi

Ahmet Ağaoğlu, Zorlu Center, Trabzonspor, Ali Koç, Spor


HABER YORUMLARI (5)
ASYALI: hamsi kokulu bir sen eksiktin
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ANKARALI: koça bir çağrı yapsaydın belki kupanızı günderirlerdi
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VAR: FENER BAHÇENİN ALANYA VE ANTALYA MAÇLARI TEKRAR İNCELENSİN BJK MAÇIDA İNCELENSİN BJKNİN İLK GOLÜNDEN ÖNCE AUT MU KORNERMİ VİDANIN DİRARIN AYAĞINA BASTIĞI POZİSYON OZAN TUFANIN TOPSUZ ALANDA ÇENESİNE ALDIĞI DARBE VE BURAK YILMAZIN ÇIKARKEN HAKEMİ AŞAĞILAMASINA GÖSTERİLMEYEN KIRMIZI KARTLARDA KONUŞULSUN. HAKEMLER HİÇBİR TAKIMI KOLLAMIYO GERÇEKTEN HAKEMLER KÖTÜ VE CEZA VERİLMELİ OLAN TARAFTARA VE TAKIMLARA OLUYO
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GRUS: BEN GS TARAFTARI OLRAK IKI TAKIM ICINDE KÖTU BIR DERBI GECESIYDI DIYORUM GUZEL FUTBOL REZALET YÖNETİM AMA ASIL SORUN ŞU HAKEM GÖRMEYEBILIR LAKİN VAR BAHSETTİĞİN BE BJK TARAFTARININ ITIRAZ ETTİĞİ POZİSYONLAR İÇİN DEVREYE GİRMİYORSA NE İŞE YARIYOR ÜLKEDE HER TAKIMIN İSYANI BUNA ÇOK BARİZ HATALAR VAR AMA DEVREDE SİSTEM YOK
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ERGİN ALTAN YANBAKAN: Altına imzamı atarım.
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