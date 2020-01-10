Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması: Gündemimize hiç gelmedi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN SPORTS'a konuştu ve ismi bir süredir bordo-mavililerle anılan Anderson Talisca hakkında konuştu.

Talisca'nın gündemlerine hiç gelmediğini söyleyen Ağaoğlu, "Hangi amaçla çıktığını bilmediğimiz bir Talisca iddiası var. Ne gündemimize geldi ne de bir görüşme oldu! Net, net, net! Talisca hiç gündemimizde olmadı. Transfer çalışmamız var ama lütfen kimse gözünü yukarıdaki isimlere dikmesin" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamalar şöyle;

"Takımlar bütçeleri oranında ve lisans talimatı doğrultusunda limitleri dahilinde transfer yapmak zorundalar yapacaklarsa. Bizim 2-2,5 milyon euro arasında bir limit boşluğu var. Bu da kasanızda öyle bir para var anlamına da gelmiyor. Trabzonspor'un yapacağı transfer için bu parayla 20 oyuncu alınabilirse, 20 alacağız, 2-3 alınırsa, onu alacağız."

"EN BÜYÜK İHANET OLUR"

Biz genellikle bonservis ücreti vermiyoruz. Ya bonservisi olmayan oyuncuları ya da kiralama yolunu seçiyoruz. Kiralanan oyuncular da satın alma opsiyonlu oyuncular. Belki bundan sonra yapacağımız transferler, çalışma var, kimse gözünü yukarıdaki isimlere dikmesin. Takımın bütçesi bu. Biz bunu kırdığımız zaman Trabzonspor'a tarihin en büyük ihanetlerinden birini yapmış oluruz. Yeniden yapılanmayı bozunca, bütün borç yükü geriye dönüyor. Bunu yaparsak, kulüp hiçbir şekilde ekonomik türbülansın dışına çıkamaz. Hocamız da 'transfer yapmış olmak için yapmayalım' dedi. Ama 1-2 oyuncuyu kadroya katma ihtimalimiz var. Çalıştırdığınız personelin maaşını ödeyemedikten sonra, siz kadroyu istediğiniz kadar şişirin, olmaz.

"SPARTA PRAG VE AEK"

Trabzon'daki Sparta Prag ve AEK maçlarında çok heyecanlandım. Yiyeceğimiz 1 gol elenmemize neden olacaktı. Avrupa Kupaları katılımında işin öbür tarafı, finansal tarafıydı, ciddi para gelecekti. 8-9 milyon euroluk bir para.

"DENİZLİ MAÇI, AH..."

Ah çektiğim maç Denizlispor maçı. Çok önemli 3 puan alabilirdik. Lig sıralamasında farklı yere taşımasının ötesinden, finansal olarak da önemli bir maçtı. O maçtan sonra kulüp gelirlerinde ciddi bir gerileme söz konusu oldu. İşin bu tarafı gözlerden kaçıyor. Bir maçı sadece maç olarak değerlendirmek, global futbolda büyük hata olur. 3-4 farklı boyutu var. Camia üzerinde etki boyutu da var.

"SOSA'DA SIKINTI YOK"

Jose Sosa ve Novak ile ücret olarak bir sıkıntımız yok. Novak'ın menajeriyle yaşadığımız bir komisyon anlaşmazlığı var. Bizim menajerler için belirlediğimiz bir rakam var, üzerine çıkmak istemiyoruz.

"SOSA DA ÇOK PROFESYONEL"

Sosa ile bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum, profesyonel, takımın kaptanı, takımı en fazla sahiplenen oyunculardan biri. Camianın beklentilerinin çok farkında, profesyonel, beyefendi, takımı her türlü sahiplenen bir oyuncu. Önümüzdeki ay içinde menajeri geldiğinde bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum.

"NOVAK'IN MENAJERİ SIKINTI"

Novak'a önerdiğimiz ücret, kulüp ve ülke şartlarında çok çok iyi bir rakam. Novak'ın da o parayla ilgili bir sıkıntısı yok. Menajeri kulübün önerdiği rakamı kabul etmek zorunda. Geldiğimiz süreç o.