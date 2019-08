Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı açıklaması: Hikaye yarım kaldı

"İçime kan damladı. Çünkü bir hikayeyi yeniden yazmaya başlamıştık ve Yusuf, hikayenin başrol oyuncusuydu"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, -

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İçime kan damladı. Çünkü bir hikayeyi yeniden yazmaya başlamıştık ve Yusuf, hikayenin başrol oyuncusuydu" dedi.

Trabzonspor'un, VESTEL ile yaptığı forma göğüs sponsorluğu imza töreninde konuşan Ahmet Ağaoğlu, Fransa'nın Lille kulübüne transfer olacak olan Yusuf Yazıcı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yusuf'un transfer olmak için ısrarcı olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Yusuf bizim için çok önemliydi. Yeniden başlayan hikayenin çok önemli aktörüydü, başrol oyuncusuydu. Geçen sene paraya en çok ihtiyacımızın olduğu dönemde dahi göndermediğimiz yerde bizim yeniden başlayan hikayemizin başrol oyuncusuydu. Şu an itibariyle hikaye yarım kaldı. Hikaye tamamlanana kadar ve hikayenin kapak yazısı yazılana kadar çok açık şekilde söylüyorum; hiçbir oyuncumuzu bu hikayedeki rolleri bitinceye kadar gönderme niyetinde değiliz" ifadelerini kullandı.

Bu transferden gelecek gelire şu an için ihtiyaçları olmadığını ifade eden Ahmet Ağaoğlu, "Avrupa'da bazı kulüpler için hedef önemli değil; alıyorlar, yetiştiriyorlar, satıyorlar ve çok önemli rakamlarda gelir elde ediyorlar. İşin tamamen ticaretini yapıyorlar. Ben bunu geldiğim zaman da son on sekiz ay içerisinde de sürekli ifade ettim, bizim futbola bakış açımız bu değil, Biz işin para yönünde değildik bunu çok açık net şekilde ifade etmek istiyorum. Böyle bir gelire de bu felsefe içerisinde ihtiyacımız yoktu ancak oyuncumuzun bu konudaki ısrarı transferi bu noktaya getirdi" şeklinde konuştu.

AHMET AĞAOĞLU: İÇİME KAN DAMLADI

Bu transferin kendisinde kırgınlık yarattığını söyleyen Ağaoğlu, "Kırgınlık şu; çok net söylüyorum evet, içime kan damladı. Çünkü tekrar ifade ediyorum; bir hikayeyi yeniden yazmaya başlamıştık ve Yusuf, hikayenin başrol oyuncusuydu. Ben kendimi kısa sürede toparlarım diye düşünüyorum, Yusuf'un kararına da saygı duyuyorum. İçim elvermese de, gönlüm elvermese de aldığı karara saygı duyuyorum. Enteresan bir kişilik, benim engellememe rağmen sürekli mücadele etti, sahada mücadele ettiği gibi mücadeleyi bırakmadı. Biz tabii işin biraz da duygusal tarafındayız ama dediğim gibi içime kan damladı ama kırgınlık, küskünlük, dargınlık asla söz konusu değil. Bir de tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. Bugün bu ülkede yetişip, futbola başlayıp, Avrupa'ya giden en yüksek rakam. Misyonunun bir bölümünü tamamladı ama keşke hepsini tamamlasaydı, tabii benim beklentim bu yöndeydi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları