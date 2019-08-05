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Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı'ya sitem!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Lille ile transfer görüşmesi yapmak için Fransa'ya giden Yusuf Yazıcı hakkında konuştu. Ağaoğlu, içine kan damladığını, işin para kısmında olmadıklarını ve hikayelerinin yarım kaldığını söyledi.

05.08.2019 13:31
Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı'ya sitem!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün gece Lille ile transfer görüşmesi yapmak için Fransa'ya giden milli futbolcu Yusuf Yazıcı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu transfer süreciyle ilgili oyuncuya biraz sitem etti.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları;

"HİKAYEMİZ YARIM KALDI"

"Yusuf Yazıcı bizim için yeniden başlayan hikayenin başrol oyuncusuydu. Paraya en ihtiyaç duyduğumuz dönemde, yani geçen sene dahi göndermediğimiz yerde bizim yeniden başlayan hikayemizin başrol oyuncusuydu. Şu an itibaren hikaye yarım kaldı."

"İŞİN PARA KISMINDA DEĞİLDİK"

"İçime kan damladı. Biz işin para kısmında değildik. Böyle bir gelire de bu hikaye içinde ihtiyacımız yoktu. Ancak oyuncumuzun bu konudaki ısrarı, transferi bu noktaya getirdi. Bundan sonra da bu hikaye tamamlanana kadar kadar hiçbir oyuncumuzu gönderme düşüncesinde değiliz." ifadelerini kullandı.

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Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Fransa, Spor

YORUMLAR (19)
AĞAOĞLU SUS LÜTFEN: PARA KISMINDA DEĞİLDİK DİYOR ÇOK İNANDIRICI.
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ŞEREF GÖZÜBÜYÜK: ŞU HAMSİLERE ADAM GİBİ BAŞKAN GELMEYECEK Mİ.
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ŞEREF GÖZÜBÜYÜK: BAŞKAN AĞLAMA
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OSİ1902: Yusuf yazıcı abartıldı cenk tosun gibi patlar. O paralar edecek topçu değil ne yapmış ts yi şampiyon mu yapmış milli takımı tek başına sırtlamış mi. Milli takımda bile çoğu zaman ilk 11 oynamıyor. Ağaoğlu aç gözlülük yapıyor biraz daha kazanırmışız hesabı yapıyor Seneye kalsaydı nasrettin hoca işine dönerdi bi paralarında vermezlerdi İyi kakaladılar fransızlara.
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MİSAFİR: değerini bulan futbolcu özellikle kendi de istiyorsa mutlaka gönderilmeli. çünkü türk futbolcularının çoğunda istikrar yok. üst düzey yıllarca oynayabileceğinin bir garantisi yok. Trabzonspor ve Yusuf için hayırlı olsun.
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ÖYLE BİRİSİ: Yıllardır Fenerbahçe şampiyonluğumuzu çaldı(???) diyerek başarısızlığınızı örttünüz şimdi de Yusuf un yüzünden yarım kalmış seneye ne bulacaksınız bakalım:)
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İNSAN: 10 yıldır fenerbahçe şampiyonluğumuzu çaldı diye ağlıyorlar. Bir on yılda Yusuf gitti diye şampiyon olamadık diye ağlarlar :))
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KARA: BEDAVAYA GTTİ BE ELİF ELMAS BİLE 17 M. EUROYA GİTTİ Y. YAZICI 30 EDERDİ EN AZ
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TRABZONGULDAK: yusuf ve trabzonspor için en doğrusu olmuştur inşallah
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HACI AMA AMCA DEĞİL: kupamızı verin kupamızı isteruk kupaaa
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