Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarına Fenerbahçe'den sert yanıt: Hakemi arkasına alanlar rahat konuşabilir

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili konuşan Semih Özsoy "Bu kadar iyi oynayıp mağlup olmak bizi üzüyor. Uzun yıllardır deplasmanda görmediğimiz istatistikler var ama kazanamadık. Bu şekilde kaybetmek bizi üzdü ama iyi oyundan dolayı da sevinçliyiz." dedi.

"STADA GİRİŞTEKİ TATSIZLIKLAR ÜZÜCÜYDÜ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un karşılaşma öncesi tepki görmesiyle ilgili konuşan Semih Özsoy "Ali Bey'in mesajı açık. Stada girişteki tatsızlıklar üzücüydü. İstanbul Emniyeti'ne teşekkür ediyorum, onları mumla arar olduk. Burada ufacık şeyler halledilemedi. Önceden hazırlanmış şeyler vardı." diye konuştu.

"HAKEMİ ARKASINA ALANLAR RAHAT KONUŞABİLİRLER"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na yanıt veren Semih Özsoy "Ahmet Ağaoğlu 'Hakemi de yenmek gerekir' demiş. hakemi arkasına alanlar rahat konuşabilirler. İkinci golde auta çıkan topa korner verildi. Max Kruse'nin faulü yok, o pozisyon gol oldu verilmedi. Emre'nin ayağını gördük. Geceye yakışmayanlardan biri de hakemin kendisiydi. İyi değil, çok iyi oynadığımız halde hakeme rağmen kazanamadık." ifadelerini kullandı.

Semih Özsoy ayrıca "Biz şampiyon olacağız. Transfer yapamayacağımızı, transfer yaptırılmayacağını, artıya geçebileceğimizi düşündüğümüzde tekrar hamle olacağını biliyorduk, bu malumun ilamı oldu ama biz şampiyon olacağız." diyerek sözlerini noktaladı.