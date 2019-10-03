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Ahmet Ağaoğlu'nun doğumun 150. yılı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan ve Türkiye tarihindeki önemli şahsiyetlerden, siyaset adamı, hukukçu, yazar ve gazeteci Ahmet Ağaoğlu'nun doğumun 150. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

03.10.2019 00:51
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan ve Türkiye tarihindeki önemli şahsiyetlerden, siyaset adamı, hukukçu, yazar ve gazeteci Ahmet Ağaoğlu'nun doğumun 150. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Azerbaycan Devlet Filarmonisinde düzenlenen etkinliğe Kültür Bakanı Ebülfes Garayev, Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rehimov, Milli İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Akif Alizade, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve çok sayıda davetli katıldı.
Ağaoğlu'nun ismini taşıyan torunu Ahmet Ağaoğlu da etkinlikte yer aldı.
Ahmet Ağaoğlu üzerine çok sayıda kitap ve makalelerin yazarı Azerbaycan'ın Budapeşte Büyükelçisi Vilayet Guliyev, etkinlikte Ağaoğlu'nun hayatıyla ilgili konuşma yaptı.
Etkinlikte, Ahmet Ağaoğlu'nun fotoğrafları sergilendi, hayatının anlatıldığı "Millet fedaisi" adlı belgesel film de ilk kez gösterildi.
Dilgam Ahmad isimli araştırmacı gazetecinin kişisel koleksiyonundaki Ağaoğlu'na ait fotoğraf, el yazması ve belgelerin sergilendiği etkinlik geleneksel Azerbaycan müziklerinin seslendirilmesiyle devam etti.
Ahmet Ağaoğlu'nun doğumun 150. yılı

Ahmet Ağaoğlu, Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel

Kaynak: AA

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