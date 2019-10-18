Haberler » Spor » Ahmet Ağaoğlu: UEFA gelirlerimize el koydu

Ahmet Ağaoğlu: UEFA gelirlerimize el koydu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın gelirlerini el koymasıyla ilgili konuştu. Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği ceza yüzünden Kucka'yı Ocak 2019 tarihinden Parma'ya 4,7 milyon euroya sattıklarını açıkladı.

18.10.2019 16:17

Trabzonspor Divan Kurulu Toplantısı'nda Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu yaptığı açıklamada UEFA'nın gelirlerine el koyduğunu söyledi.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamalar:

5-6 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa'da mücadele ediyoruz. UEFA ile masada çok büyük bir mücadele verdik, oturduk ve yaptığımız ekonomik hamlelerin hepsini anlattık. UEFA'nın gelirlerimize el koymasının ardından CAS'a şikayet dilekçesinde bulunduk.

8 Aralık'ta tahmin ediyorum ki CAS'a açtığımız UEFA'yla ilgili davanın sonucu açıklanır. UEFA da bize net olarak bundan memnun olmadıklarını iletti. 6 saat yolculuk yapıyoruz, Madrid'e gidiyoruz.

UEFA'nın Türk futboluna nasıl bir bakış içerisinde olduğunu asker selamına açtığı soruşturmadan anlayabilirsiniz ama oradan da bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum.

"KUCKA, UEFA CEZASI YÜZÜNDEN GİTTİ"

UEFA'nın verdiği cezalar yüzünden en önemli oyuncularımızdan Kucka'yı Parma kulübüne satmak zorunda kaldık ama diğer kulüplerimiz borçlarına bakmadan daha da borçlanmaya devam ettiler. Taahütnameyi imzaladıktan sonra gelirlerimizin çoğunu bankaya göndermek zorunda kalıyoruz.

Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe İrfan Can, Mahmut ve MertGöksel Gümüşdağ: Fenerbahçe İrfan Can, Mahmut ve Mert'i istedi

MilanMilan'dan sürpriz Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral harekatı

Barcelona-Real Madrid Barcelona-Real Madrid 'El Clasico' maçı ertelendi

DaumDaum'dan Alman basınına tokat gibi Türk askeri cevabı!

Ahmet Ağaoğlu: UEFA gelirlerimize el koydu

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Parma, Spor

YORUMLAR (2)
ADINIZI YAZIN:sahterkarliginizdan el koymuslardir uef af etmez baska klublerede ceza gelebilir
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
ERHAN:Sanki UEFA’da başarı yaptın da gelirine el koysunlar :)
Yayından Kaldır
0 3
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
18:22 Çağla Büyükakçay, Macaristan'da yarı finalde
18:19 ITF Future Cup Kemer Daima Açık
18:12 iddaa'da en çok oynanan maçlar burada! Misli.com yazarlarından bankolar...
18:09 Galatasaray efsanesi Zoran Simoviç, imza gününde taraftarlarla buluştu
18:02 Cappadocia Ultra-Trail 2019'un tanıtım toplantısı yapıldı
17:57 Zidane: "Galatasaray'a karşı hazırız!"
17:52 Samet Aybaba: "Küçük küçük değişiklikler yapacağız..."
18.10.2019 18:24:49