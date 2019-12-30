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Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ayrılığının nedenlerini açıkladı

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirirken, başkan Ahmet Ağaoğlu, tecrübeli teknik adamla yaşanan ayrılık sürecinin detaylarını açıkladı.

30.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:38

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un mevcut teknik yardımcı teknik direktör ve takımdaki tecrübeli futbolcular ile "şimdilik" yola devam edeceğini ifade eden Ağaoğlu, "Şota Arveladze ile Mustafa Denizli ile anlaşıldığı iddiaları var. Biz bu süreci 24 saattir yaşıyoruz. Gündemde hiçbir teknik direktör ismi yok" şeklinde konuştu.

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Trabzonspor'un yükünü taşıyacak isimlerin olduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Takımda önemli isimlerimiz var. Jose Sosa ile uzun süre çalışmak istiyoruz, bunu da kendisine ilettik. Hüseyin Cimşir, 1,5 yıldır Ünal Karaman ile çalıştı. Kimsenin endişesi olmasın, bu hikaye kaldığı yerden devam edecek. Sadece omuzlarımızdaki yük artacak. Bu kulübü çok daha iyi, çok daha farklı yerlere taşıyacağız. Mevcut halimizle devam ediyoruz. Bu sorumluluğu taşıyacak yönetim kurulu görev başında. Aynı zamanda profesyonel futbolcu kadrosu ve teknik heyetteki hocalarımızla şu an itibariyle devam ediyoruz. Sezon ortasında Trabzonspor'un yükünü taşıyacak hoca bulmak kolay değil ama ihtimal dışı da değil. Yapı sağlam, bir tuğla eksilebilir ama bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

"ÜNAL KARAMAN AYRILMAYI KAFASINA KOYMUŞ"

Ünal Karaman ile yolların ayrılması hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Ünal Karaman ile 1,5 yıl çok sık görüşürdük. Puan kayıplarında moral bozuklukları yaşardı. Geldiğimiz noktada ayrılmayı kafasına koymuş. Dün akşam genel sekreterimiz ile yaptığı görüşmede bunu ifade etmiş. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Gelinen nokta ve yaşanan süreç bu" dedi.

"BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Ünal Karaman konusunda büyük bir hayal kırıklığını yaşadığını dile getiren Ağaoğlu, "Ünal Karaman ile sürekli birlikte zaman harcayarak Trabzonspor'u yukarılara taşımak için çalıştık. Başkan-Hoca ilişkisi olarak nitelendiremeyiz. uzun süreli bir ilişkimiz vardı, birbirimizi anladığımızı düşünüyordum. Bu kadar iyi iş ilişkisi olan iki insanın birlikteliğinin sona ermesi kolay değil. Kırgınlık var mı, hayal kırıklığı var. Oyuncunun, hocanın hataların sorumluluğunu her daim üstlendim. Direkt olarak başkanı, taraftarlıkla, başkanlığın gereğini yerine getirememek ile itham etmek ve 'Her taraftarın söylediğine cevap verememem' söylemleri Ahmet Ağaoğlu olarak bana sıkıntı yaratmaz. Ancak Trabzonspor'un başkanı olarak olaya bakarsanız, hayal kırıklığı söz konusu. Canım acımadı mı, acıdı. Ünal Karaman işine ve kişiliğine saygı duyduğum bir insan. Kulübün doğruları, kişilerin doğrularından önce gelir. Bunun üzerine gitmek hocaya daha fazla zarar verir. Bu ülkenin değerli teknik adamlarından bir tanesi. Her iki tarafında kararına saygı duymak, sağduyulu olmak hepimizin görevi. Bundan sonra yapılacak şeyler sadece spekülasyon olur ve kulübe zarar verir" ifadelerini kullandı.

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Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ayrılığının nedenlerini açıkladı

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Karaman, Spor


HABER YORUMLARI (13)
MEHMET: Ünal için iyi olmadı trabzonspor için iyi oldu ünalın başarısı varmı ünal yardımcı bile olamazzzz
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ALİ: yazık trabzonspor hocasını değil bir değerini kaybetti olarak görüyorum
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TONYALI61: EN BÜYÜK TRABZON İSİMLERİN ONEMİ YOK HERSEYİN HAYIRLISI DEMEK LAZIM
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MEMLEKETİM: Burda Ünal''i destekyenler Trabzon sporun sampiyon olmasini istemeyen Istanbul kulüplerinin yalakalaridir. Ünal korkak, Ünal futboldan anlamayan sözde hocadir. Ve göreceksiniz biraz cesaretli bir hoca Trabzon''a ikinci devre fark attiracaktir.
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MEMLEKETİM: Gec kalinmis bir karar. Ünal korkak. Ünal futboldan anlamiyor. Trobzon sporun basinda futboldan anlayan bir teknik heyet olsaydi bugün Trabzon, Sivas sporun önünde puan farkiyla birinciydi. Cesaretli bir hoca Trabzon''u sampiyon yapar. Ve bu firsatta bir daha zor gelir ellerine. Ünal Karaman''i destekleyenler futboldan anlamayan ve Trabzon sporun sampiyon olmasini istemeyenlerdir.
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FORZA BEŞİKTAŞŞ: HAMSİ BEYİNLİLER
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TOSUNPAŞA: BUNDAN SONRA İLK BEŞE GİREMESİNİZ
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ADANALI: size bol acılı günler dileriz başkan.
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PAŞA: hiç akıl yok bunlarda. güzel bi hava yakalamışsınız yürüyün gidin işte.
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TRABZONSPORU BİTİRİYORSUNUZ: ÜNAL HOCAYI HARCADINIZ YA. . BAŞKAN SEN BİRAZ YALAN KONUŞUYOR GİBİSİN. . DİYECEK BİRŞEY YOK. . TRABZON ARTIK ZOR TOPARLAR
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