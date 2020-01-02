Ahmet Ağaoğlu'ndan Berat Albayrak iddialarına yanıt: Trabzonspor'u siyasete çekmeye çalışıyorlar

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN SPORTS'ta çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'la yolların ayrılmasına neden olan süreci tüm detaylarıyla anlatırken, bordo-mavili kulübün siyasi arenaya sokulmaya çalışıldığını ancak buna izin vermeyeceklerini belirtti.

Bordo-mavililerin başkanı, teknik direktörün Hüseyin Çimşir olduğunu duyurdu ve yardımcılarının kısa süre içinde belli olacağını ifade etti.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle;

8 Nisan'da göreve geldik ve Rıza hocayla 6 maçlık birliktelik oldu. Rıza hocayla yolları ayırdık. 1 aylık bir süreçte hocamız göreve geldi. Sosyal, yerel ve ulusal medyada farklı isimler vardı. Sayın Karaman'ın ismi hiç gündemde değildi.

"BURAK VE ONUR'U DEĞİL, ÜNAL KARAMAN'I SEÇTİK"

5-0'lık Malatya maçından sonra kulübün iki vefakar ve fedakar oyuncusu ile (Burak Yılmaz, Onur Recep Kıvrak) hocamız Ünal Karaman arasında kaldık, biz seçimimizi o dönemde hocamızdan yana yaptık.

Ünal Karaman geldiğinde Galatasaray maçının kazanılmasıyla birlikte, 'O sene bu sene' söylemleri başladı. O maçla başladı her şey. Ünal hocanın çok kırılgan bir yapısı var.

Ligi değerlendirdiğimiz zaman üçüncülük Trabzonspor adına başarı mı, bunu değerlendirmek gerek. Şampiyonluğun dışındaki sonuçlar Trabzonspor adına başarı sayılmaz. Sosyal medya farklı bir mecra. Biri bir şey yazıyor, hemen ardından bir düşünce gündeme düşüyor ama bu gerçeklerle örtüşmeyebiliyor.

"HOCA İKİ KERE İSTİFA KARARINI İLETTİ"

Kendi paçasını kurtarmak uğrunda kimse kulübü ateşe atamaz. Kimsenin böyle bir durumu olamaz. Ağır bir hezimet aldık. Hoca soyunma odasında ve sonra alanda iki kez istifa kararını iletti. Sakin ol konuşuruz dedik.

Trabzon'da şöyle bir gerçek var. Trabzon'da kendilerinin olmadığı ve kendileri yapamıyorsa şampiyon, şampiyon olsa dahi Trabzon, bundan hoşnut olmayacak bir kesim var. Bir yanda da başkanın 24 saat yanında olduğu hocaya karşı sürekli bir hocamızı yedirmeyiz diyen bir kesim var. Siz kim oluyorsunuz? Bunu anlamak mümkün değil.

"KENDİ FİKRİ MİYDİ, AĞABEYLERİNİN MİYDİ BİLMİYORUM"

Hoca AEK maçından sonra 'transferleri ben yapmadım' dedi. Ama bunların hepsinden senin haberin vardı, sadece ikisi hariç. Avdijaj ve Andusic.

Transferler sonrası hocanın serzenişi başladı ama kendi fikri miydi ağabeylerinin mi bilmiyorum. Kaybettiğimiz maçlardan sonra hakeme yönelik eleştirileri yapmazken buradaki eleştirilerin hedefi yönetimdi. Ne ben, ne yönetim kurulu üyeleri bu konuya ilişkin hocayla tek kelime konuşmuş değildi. Mesela Sörloth 20 gole katkı yaptı, bize Avrupa'da tur atlatacak iş yaptı. Prag'a elensek zaten Avrupa hayaldi. İzleme ekibi izledi, biliyordunuz siz de hocam.

"HOCALAR TRANSFER YAPMAZ"

Alınan her olumsuz sonuçtan sonra, 'Hocayı eleştirmeyin, beni eleştirin' dedim. Sonuçta o kararı veren benim. Transferleri yönetim yaptı, evet. Zaten hocaların transfer yapmadığı bilinir, futboldan az çok anlayanlar bunu bilir.

"AKLIMIZDA SADECE ÜNAL KARAMAN VARDI"

Ailemden çok ben seninle görüşüyorum. Sana inanmışım, birlikte yola çıkmışız. Bana göre kendisi büyüklerinin etkisi altında kalarak bu tür açıklamalar yaptı. Sivas maçından sonra da yöneticilerimize 'Ben ayrılsam çok iyi olacak galiba' demiş. Arkadaşlar da 'Neden hocam?' diye tepki göstermiş. Biz de sıkıntılı süreçlerin olabileceğini biliyoruz zaten. Ünal hoca gelmeden önce 10-12 teknik adamın ismi geçiyordu. Hiçbiriyle görüşmedik. Aklımızda sadece Ünal Karaman vardı.

"ÜNAL HOCA 'BAŞKAN DA DAHİL HERKES YERE SAĞLAM BASACAK' DEMİŞ"

Konyaspor maçı sonrası yaptığım bir açıklama var. 'Son 5 6 maçtır ikinci yarılarda oynadığımız futbol bize yakışmıyor. Çok baskı yiyoruz, korku filmi gibi maç izliyoruz' diye. Oynanan kötü futbolun sorumlusu benim diyen bir insan bu sözleri sarf ediyorsa, yaptığı şey öz eleştiridir.

Hoca, Sosa ile konuşmuş. Ben görevi bırakacağım demiş, alınacak bir şey yoktu dediklerimde. Hoca zaten istifa kararını vermiş. Boğazına takılırım demiş, maçtan önce de oyunculara gidip de dönmemek var, ben devam edersem herkes yere sağlam basacak, başkan da dahil demiş. Hoca ben ne söylediklerimi biliyorum, her şeyin farkındayım demiş, ben de taleplerinin karşılanacağını söyledim ve ayrılık gerçekleşti. Bir anda sosyal medyadan patlayan hareketlenme oldu.

"EŞİMİN TELEFONUNA TEHDİT MESAJLARI GELDİ"

Olayların devamında tweet sayısı 100 bin olmuş. Trabzonspor tarihinde alışılmış durumlar değil böyle şeyler. 80 bini İstanbul'danmış, arkadaşlar baktı. Bana ve Mehmet Yiğit Alp'in telefonlarına kadar tehdit ve hakaret mesajları geliyor. Hatta ve hatta eşimin telefonuna kadar tehdit mesajları atılıyor. Ben eşimin telefon numarasını 30 senede zor ezberledim. Biri demek ki o numarayı vermiş birilerine.

SÜLEYMAN SOYLU İDDİALARINA YANIT

Bakan sayın Süleyman Soylu atlamış yok uçakla Trabzon'a gelmiş deniyor. O sırada sayın Soylu, bir televizyon kanalında ülkenin iç meselelerini konuşuyordu. Ağaoğlu istifa edecekmiş, yerine Yiğit Alp geçecekmiş tüzük gereği. Kulübü ele geçirecekmiş. Ertuğrul Doğan'a hakaret edenler acaba onun bu kulübün geleceğine ilişkin üç kritik hamlenin içinde olduğunu ve bu kulübe katkısını biliyorlar mı?

"ENGEL OLABİLECEK HER ŞEYİ TEMİZLEDİK"

Maaşları 6 ay ödenmeyen bir kulüpten maaşları ayın 1'inde değil önceki ayın 28'inde yatıran bir kulüp haline geldik. Biz hocamızın önünde engel olabilecek her şeyi temizledik. Hocamıza maaş sorunları olan bir takım da vermedik ki. Yükleniriz, korkuturuz, kaçırırız diye düşünüyorlarsa çok yanlış insanlarla uğraşıyorlar. Biz nasıl bir görevin altına girdiğimizi biliyoruz. Biz Trabzonspor'a gönül vermiş insanlarız.

"EREN BÜLBÜL'ÜN AİLESİNİN MESAJIYLA MERMİYE KOŞARIM"

Sosyal medyada 100 bin tane mesaj atılmış. Bana dün bir mesaj geldi. Eren Bülbül'ün ağabeyi ve annesinden. Başkanım ne karar alırsanız arkanızdayız diyor. Bazen bir mesaj atarsınız, 100 bin mesajın yapamadığını yapar. Eren Bülbül'ün annesi ve ağabeyinin destek mesajıyla mermiye koşarım, kan gölünde de boğulurum.

BERAT ALBAYRAK'IN MÜDAHALE ETTİĞİ İDDİALARINA SERT CEVAP

Trabzonspor'u siyaset arenasına çekmeye çalışıyorlar. Sayın Berat Albayrak'ın yaptığı bir şey var; Yeniden yapılandırma ve kulüplerin borçlanmasının önüne geçecek uygulamalar için çok büyük çaba sarf etmek. Yanlış mı yaptı? Bu Trabzonspor için yapılmış bir şey değil. Borsada işlem gören bir kulüp hakkında 'örtülü ödenek' iddiaları diye başladı. 4-5 aydır kulüple uğraşan bir kesim var. Bu kesimle ilgili herkes şu anda mahkemede haklarında dava açılmış durumda.

MUSTAFA DENİZLİ, ŞOTA VE EROL BULUT İDDİALARI

O meşhur gece, her şey zaten 1 saatte patladı. Şota ile görüşülmüş, zaten anlaşılmış. Ben Şota ile 2018 Ağustos'ta Nwakaeme ile ilgili 5 dakika konuştum. 1.5 senedir telefonla görüşmedim. Mustafa Denizli dediler, sadece bir cenazede görüştüm. Erol Bulut için de Alanyaspor'la görüştük tabii, hatta Hasan Başkan yemek ısmarladı" (Gülerek) Hiçbir hocayla bu süreç içerisinde görüşmüşlüğümüz yok.