Ahmet Ağaoğlu, Usta ve Hacıosmanoğlu'nu Solladı

Kaynak: İHA

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 353 günlük görev süresinde kendisinden önce görev yapan Muharrem Usta ve İbrahim Hacıosamnoğlu yönetimlerini solladı.Spor Toto Süper Lig'de kendi öz kaynaklarını kullanma noktasında ortaya koyduğu duruş ve oynadığı futbolla adından söz ettirmeye başlayan Trabzonspor'un son 6 yılında görev yapan başkanların lig performanslarına bakılarak yapılan araştırmada mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, kısa sürede kendisinden önce görev yapan Muharrem Usta ve İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimlerinden daha iyi bir performans sergiledi.Hacıosmanoğlu dönemi27 Mayıs 2013'te göreve gelen Trabzonspor'un 15. başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde Trabzonspor, Avrupa kupalarında iki kez gruptan çıkma başarısı gösterse de Spor Toto Süper Lig'de ise arzuladığı sonuçları alamadı. Bordo-mavililer Hacıosmanoğlu'nun görevde bulunduğu 923 günlük sürede en yoğun transfer sirkülasyonu yaşadığı dönemi geçirdi. Yerli ve yabancı birçok önemli ismi kadrosuna katan Trabzonspor, yeniden bir kadro kursa da ligde arzuladığı sonuçları alamadı. 27 Mayıs 2013 ve 6 Aralık 2015'e kadar bordo-mavili kulübün başkanlığını yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, 81 lig maçında 34 galibiyet, 25 beraberlik ve 22 mağlubiyet elde etti. Söz konusu dönemlerde bordo-mavililer zirveyi göremedi. Hacıosmanoğlu, en çok teknik adamla çalışan başkan olarak da tarihe geçti. Görev süresi boyunca 190 günde bir teknik adam değiştirdi. Tolunay Kafkas ile çalışmadan yollarını ayıran Hacıosmanoğlu, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze ve Sadi Tekelioğlu'nu takımın başına getirdi. Bordo-mavililer sportif olarak yaptığı yatırımların karşılığını alamamasından ötürü büyük bir maddi kayıp yaşadı.Muharrem Usta dönemiTrabzonspor Kulübü'nün 16. başkanı olan Muharrem Usta döneminde ise bordo-mavililer aradığı istikrarı bir türlü yakalayamadı. 7 Aralık 2015'te göreve gelen Muharrem Usta, şampiyonluk parolasıyla başladığı yolculukta 854 gün görevde kaldı. 4 teknik direktörle çalıştı. Söz konusu sürede bordo-mavililerin başında 83 lig maçına çıkan Usta döneminde Karadeniz ekibi 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 30 mağlubiyet elde etti. Tarihi sonuçlar alarak taraftarını üzen Trabzonspor, Muharrem Usta'nın görev yaptığı 2015-2018 tarihleri arasında zirveden uzak kaldı ve Avrupa kupalarına katılma hakkı da elde edemedi. Pahalı transferlere de imza atan Karadeniz ekibi UEFA ile yapmış olduğu Finansal Fair Play anlaşmasının uzağında kaldı. Bordo-mavili kulübün bugün karşı karşıya kaldığı transfer yasağında, pahalı transferlerin önemli etkisi bulunuyor.Ahmet Ağaoğlu dönemiBordo-mavili kulübün son başkanı Ahmet Ağaoğlu döneminde ise Trabzonspor istikrarlı bir görüntü sergiliyor. Sportif ve ekonomik yönden çöküş yaşayan bir kulüp devralan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, 353 günlük görev süresinde önemli işlere imza attı. 8 Nisan 2018'de göreve gelen Ağaoğlu, 6 aylık görev süresi sonunda seçimlere giderek yeniden başkan seçildi. Ağaoğlu ve yönetimi, göreve geldikleri günden beri profesyonel kadro, banka borçları, birikmiş bonservis bedelleri, menajer komisyonları, FIFA'ya gitmiş futbolcu alacakları, icralar ve hacizlerle birlikte 500 milyon TL'lik bir ödeme gerçekleştirdi.Takım maliyetini düşürdü, zirveden kopmadıTrabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görev geldikleri dönemde 37 milyon Euro olan takım maliyetini 13-14 milyon Euro'ya kadar indirdi. 11 ayda transfere 2 milyon Euro gibi bir rakam harcayan bordo-mavililer elinden çıkardığı oyunculardan ise 9 milyon Euro gelir elde etti. Futbolcu bazında kendi öz kaynaklarını kullanmaya giden Trabzonspor, yüzde 70 civarında bir tasarruf elde etti. Karadeniz ekibi, teknik direktör konusunda da istikrarlı bir görüntü sergiledi. Göreve geldiği dönemde Rıza Çalımbay ile sezonu tamamlayan Ağaoğlu, sezon başında ise boş sözleşmeye imza atan Ünal Karaman'ı takımın başına getirdi. Son 6 yılda 20 milyon TL'ye yakın bir teknik direktör harcaması yapan bordo-mavili kulüp arzuladığı başarıları elde edemezken, kısıtlı kadroya rağmen Teknik Direktör Ünal Karaman ile eski günlerinin görüntüsünü verirken Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda yoluna devam ediyor.Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu sıkıntılı süreçte ligde oynadığı 32 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavili ekip 43 puanla ligde Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor. - TRABZON