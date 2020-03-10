Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fenerbahçe Kulübü idarecisi Semih Özsoy, 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik Kurulu'na sevk edildi.
10.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:10
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fenerbahçe Kulübü idarecisi Semih Özsoy, 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik Kurulu'na sevk edildi.
TFF, Hukuk Müşavirliği'nce Etik Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı. Yapılan sevkler şu şekilde:
"Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun, 07.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.
Fenerbahçe Kulübü idarecisi Semih Özsoy'un, 08.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir."
(İHA)
TFF, Hukuk Müşavirliği'nce Etik Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı. Yapılan sevkler şu şekilde:
"Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun, 07.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.
Fenerbahçe Kulübü idarecisi Semih Özsoy'un, 08.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir."
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Semih Özsoy, Etik Kurulu, Güncel
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