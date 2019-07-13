13.07.2019 11:56
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Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman, taraftarları kırmadı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman, bordo-mavili taraftarların isteğini geri çevirmeyerek 15 Temmuz Pazartesi gününe kadar basına ve taraftarlara kapalı olması planlanan antrenmanları açtı.

Yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yoğun tempoda sürdüren Trabzonspor, bugün gerçekleştireceği antrenmanı basına ve taraftara açtı.

KARAMAN ONAY VERDİ

Forma ve kombine satışları sırasında Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na ve Teknik Direktör Ünal Karaman'a özellikle gurbette yaşayan taraftarlardan yoğun talep gelmesi üzerine 15 Temmuz Pazartesi gününe kadar basına ve taraftara kapalı olması planlanan antrenmanlar Teknik Direktör Ünal Karaman'ın uygun bulmasıyla açıldı. İsteklerine olumlu yanıt alan bordo-mavili taraftarların bu akşam saat 18.00'de gerçekleştirilecek olan antrenmanı yakından izleyerek takımlarına destek olacaklar.

Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman, taraftarları kırmadı
Kaynak: İHA
Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor

YORUMLAR (3)
MESUT: Şu lig de çok adil bir yarış olsun TS birinciliği, sadece adı büyütülmüş takımlara bırakmaz..Yıllarca, ne zaman TS lige fırtına gibi başlasa, hemen önü kesiliyor...
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BRÜTÜS: Ligin renklenmesi için potansiyelli, büyük bir camiayı ayağa kaldırma çabası. İşin net özeti bu.
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BURÇİN: TS Sezonu dördüncü bitiriyor, hem yönetin hemde ünal karaman başarılı oldu diyor medya . . . ?Halbuku çok sezon ya dördüncü yabeşinci bitiriyor . . . Ama ozamanlar eleştiriliyordu. ?Şimdi son sezon için neden başarılı deniyor o zaman anlıyormusunuz. ?Ben çözemedim?Gerçekten TS son sezon başarılı oldumu ?. . . . . . . ?. . .
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