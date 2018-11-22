Ahmet Ağaoğlu Yeniden Aday

Trabzonspor
Başkanı Ahmet Ağaoğlu
, olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda camiamızın bize vermiş olduğu zorlu ve onurlu görevin bilinciyle kulübümüzü ekonomik ve sportif başarı olarak layık olduğu seviyeye taşımak amacıyla olağan genel kurulumuzda başkan adayı olduğumu kamuoyunun bilgisine arz ederim."
Bordo-mavili kulübün başkanı daha önce adaylığıyla ilgili ise "Seçimde aday değilim demedim. Ben hizmet etmeye geldim. Ciddi bir sıkıntı var kulüpte, bu sıkıntı kendinizi feda etmeden, yanmadan çözebileceğiniz bir sıkıntı değil. Benim şu anda sadece kolum yandı" diye konuşmuştu. Karadeniz
ekibinde olağan genel kurul 23-24 Kasım tarihlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 1-2 Aralık
'ta Hayri Gür Spor Salonu'da gerçekleştirilecek.
Trabzonspor,Ahmet Ağaoğlu
22 Kasım 2018 Perşembe 07:50