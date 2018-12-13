Ahmet Akbalık, Marka 2018'De 'YENİ Şehircilik' Akımını Anlattı

Yeni şehircilik kavramının tüm bileşenleri Büyükyalı'da hayat buluyor

Bu akıma, Türkiye'nin özellikle İstanbul'un oldukça ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Akbalık, İstanbul Boğazı'nın girişinde hayata geçirdikleri bir deniz semti olan Büyükyalı İstanbul'un "yeni şehircilik" anlayışının tüm bileşenlerine sahip bir proje olduğunu vurguladı.

Bu yıl 19.su düzenlenen MARKA Konferansı'nda "Yeni Şehircilik" başlıklı bir konuşma yapan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, gayrimenkul sektöründe en başından beri yanlış olan 'ne yapsam satarım' döneminin sona erdiğini, Türk halkının artık insanı odağına alan, yeni şehircilik akımıyla hayata geçen yaşam alanlarına yöneldiğini kaydetti.

Tüketici beklentisini karşılayabilmenin anahtarı "yeni şehircilik"

Gayrimenkul sektöründe artık çok daha bilinçli bir tüketici profili olduğunu vurgulayan Ahmet Akbalık, bir felsefesi, bir vaadi olmayan, insanların beklentilerini karşılayamayan konut projelerinin artık bir geçerliliğinin kalmadığını ifade etti. Akbalık, "Günümüz tüketicisi artık özellikle büyük şehirlerde, daha konforlu, bütünleşik, her ihtiyacına kolayca ve üstün kalitede çözüm bulabileceği projeler istiyor. Bu beklentiyi karşılayabilmenin yolu ise dünyada giderek yükselen ve zamandan bağımsız, eskimeyecek bir anlayışı ifade eden, Türkiye'de ne yazık ki çok fazla örneğini göremediğimiz "yeni şehircilik" anlayışından geçiyor" dedi.

Yeni şehirciliğin temelinde insan ve insanın konforu var

'Yeni şehircilik' kavramının çok genel bir ifadeyle 'insan odaklı yaşam alanları tasarlamak' şeklinde tanımlanabileceğini belirten Akbalık, "Yeni şehircilik akımı, odağına tamamen ve her şeyden önce "insan" kavramını alan bir felsefeyi temsil ediyor. Bu anlayışa göre, şehre ve bir yaşam alanına ait ne varsa, tüm bunların varlık sebebi, insanın konforu olmalı. Yani bir yaşam alanındaki malzeme kalitesinden tasarım anlayışına, sosyalleşme olanaklarından ulaşım imkânlarına kadar akla gelebilecek her şey, insanın huzurunu, konforunu, güvenliğini, mutluluğunu ve rahatını esas almalı. Aslında çok net bir ifadeyle, yeni şehircilik akımının en temel önermesi, insan ve insanın konforu diyebiliriz" diye konuştu. Yeni şehircilik kavramının, tüm dünyada kabul gören 6 temel bileşenden oluştuğunu kaydeden Ahmet Akbalık, bunların 'sürdürülebilirlik', 'karma kullanım alanları ve fonksiyon çeşitliliği', 'geleneksel mahalle kültürü', 'yaya konforu ve kavranabilirlik', 'güçlü sosyal yaşam ve konut çeşitliliği' ve 'mimaride kalite' olduğunu söyledi.

Büyükyalı, "yeni şehircilik" anlayışının timsali

Büyükyalı'nın, İstanbul Boğazı'nın girişinde, "yeni şehircilik" anlayışının timsali niteliğinde bir proje olarak yükseldiğini vurgulayan Ahmet Akbalık, "Büyükyalı projemizin temelinde 'yeni şehircilik' anlayışıyla birlikte, "insan" ve "iyi yaşam" kavramları yatıyor. Büyükyalı için ilk adımı attığımızda, her şeyden önce hedef kitlemizin beklentilerini anlamayı amaçladık. Bu nedenle, hedef kitlemizin farklı segmentleriyle birçok arama konferansı gerçekleştirdik. Bununla birlikte, arazimizin bize nasıl bir hikâye sunduğunu, bu hikâyeyi Büyükyalı'daki yaşama nasıl entegre edebileceğimizi, uzman ve akademisyenlerle birlikte çözümlemeye çalıştık. Bu hassiyetimizi, yeni şehircilik kavramının tüm bileşenlerini ve üstün kalite anlayışını Büyükyalı'nın her santimetrekaresinde görmek mümkün" diye konuştu.

Büyükyalı İstanbul'da yaşam 2019'da başlıyor

Sakinlerini ihtiyaç duyulan her şeye üstün kalite ve kusursuz hizmet anlayışıyla ulaştırmayı amaçlayan, günlük hayatta "her şey dahil" bir konfor sunan ve "iyi yaşam" felsefesiyle fark yaratan Büyükyalı İstanbul'da yaşam 2019 yılında başlayacak.

Büyükyalı, yeni ulaşım akslarının kesiştiği noktada, hayatın tam merkezinde

İstanbul Boğazı'nın girişinde, Kazlıçeşme sahil bandında, şehrin kara, deniz ve raylı sistem tüm yeni ulaşım akslarının kesiştiği noktada yer alan Büyükyalı İstanbul, Avrasya Tüneli'ne en yakın yaşam alanı olarak dikkat çekiyor. Metro istasyonuna 5 dakika yürüme mesafesinde konumlanan Büyükyalı'dan, Anadolu Yakası'na Avrasya Tüneli ile 15 dakikada geçilebiliyor. Sahil yolu olarak da adlandırılan Kennedy Caddesi'ne direkt bağlantılı tek proje olan Büyükyalı, sakinlerine ve misafirlerine Kennedy Caddesi üzerinden, doğrudan otoparka bağlanma imkanı sunuyor.

İstanbul'un yeni buluşma noktası: Büyükyalı

Yeniden yaşama kazandırılan tarihi yapılarıyla, geçmişin büyüleyici atmosferini modern yaşama entegre eden Büyükyalı'da, dünya markaları, gurme restoranlar, alışveriş sokakları, fitness merkezi, sinema, tiyatro ve kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak salonlar bulunuyor. Büyükyalı'da iyi yaşam için ihtiyaç duyulan her şey üstün kalite standartlarıyla yürüme mesafesinde yer alıyor.