Ahmet Aksakal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BURDUR belediye başkan adayı Ahmet Aksakal oldu. BTP adayı Ahmet Aksakal, BURDUR belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BURDUR belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP BURDUR belediye başkan adayı Ahmet Aksakal ile ilgili seçim sonuçları ve BURDUR belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP BURDUR belediye başkan adayı Ahmet Aksakal oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BURDUR belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BURDUR aday yarışı ve BURDUR seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BURDUR Seçim Bilgileri

BURDUR belediyesi için toplam sandık sayısının 194 olduğu belirlendi.

BURDUR belediyesi için açılan sandık sayısının ise 193 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BURDUR belediyesi için katılım oranının ise % 87,27 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BURDUR toplam seçmen sayısının ise 58.760 olduğu belirlendi.

BURDUR belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 51.278 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP BURDUR Belediye Başkan Adayı Ahmet Aksakal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BURDUR belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Aksakal, BURDUR yarışında % 0,06 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Ahmet Aksakal toplamda 29 adet oy sayısına ulaştı.

BTP BURDUR belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.