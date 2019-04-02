Ahmet Alagöz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ADIYAMAN belediye başkan adayı Ahmet Alagöz oldu. Bağımsız adayı Ahmet Alagöz, ADIYAMAN belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ADIYAMAN belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız ADIYAMAN belediye başkan adayı Ahmet Alagöz ile ilgili seçim sonuçları ve ADIYAMAN belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız ADIYAMAN belediye başkan adayı Ahmet Alagöz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ADIYAMAN belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ADIYAMAN aday yarışı ve ADIYAMAN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ADIYAMAN Seçim Bilgileri

ADIYAMAN belediyesi için toplam sandık sayısının 485 olduğu belirlendi.

ADIYAMAN belediyesi için açılan sandık sayısının ise 483 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ADIYAMAN belediyesi için katılım oranının ise % 80,45 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ADIYAMAN toplam seçmen sayısının ise 159.663 olduğu belirlendi.

ADIYAMAN belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 128.444 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız ADIYAMAN Belediye Başkan Adayı Ahmet Alagöz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ADIYAMAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Alagöz, ADIYAMAN yarışında % 0,36 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Ahmet Alagöz toplamda 445 adet oy sayısına ulaştı.

Bağımsız ADIYAMAN belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.