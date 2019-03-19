Gazeteci Ahmet Altan, Cumhurbaşkanına Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı

2016'da kaleme aldığı bir yazısı nedeniyle " Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılanan gazeteci-yazar Ahmet Altan, 7 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Anayasayı İhlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılan Ahmet Altan hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise avukatı Ela Ezgi Yelmen temsil etti.

"BENİM YAPTIĞIM UYGULADIĞI SİYASETİ ELEŞTİRMEKTİR"

Sanık Ahmet Altan esas hakkındaki savunmasında, hakkında daha önce Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan verilen kararın Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin kararıyla bozulduğunu belirterek "Benim Cumhurbaşkanıyla kişisel bir ilişkim yoktur. Ona hakaret etmek için bir nedenim de yoktur. O bir siyasidir. Benim yaptığım uyguladığı siyaseti eleştirmektir. Bu da benim Anayasal hakkımdır. Siyasi eleştirinin önüne geçilmek için bu tür davalar açılmaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi. Son sözü sorulan Ahmet Altan, "Eğer şikayetçi Cumhurbaşkanı veya siyasi olmasaydı onun hakkında bir yazacak mıydım? Hayır. Bu yazı onun siyasi eylemi hakkında yazıldı. Yargıtay'ın ölçütüne bakarak müştekinin kişiliği değil, eylemine yönelik yazılan bir yazı vardır. Bu da hakaret olamaz, eleştiri olur" dedi.

HAPİS CEZASI 7 BİN TL ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mahkeme, sanık Altan'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği sabit olduğunu belirterek önce 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezayı kişiliği, sosyal, ekonomik durumunu dikkate alarak 7 bin TL adli para cezasına çevirdi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Ahmet Altan'ın P24 adlı internet sitesinde 8 Mayıs 2016'da "Yeni Ergenekon" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçunu işlediği iddia edilerek cezalandırılması talep ediliyordu.

Kaynak: İHA