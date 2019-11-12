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Ahmet Altan emniyete getirildi

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye edildikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan ve evinde gözaltına alınan Ahmet Altan, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

12.11.2019 23:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 23:06
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye edildikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan ve evinde gözaltına alınan Ahmet Altan, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alarak geçtiğimiz hafta tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Altan, polis ekiplerince Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
(Vedat Bayraktar/İHA)
Ahmet Altan emniyete getirildi

Ahmet Altan, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


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