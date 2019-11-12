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Ahmet Altan hakkında yakalama kararı

Özden ATİK FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak cezaevinden tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkında...

12.11.2019 20:23 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:23Ahmet Altan hakkında yakalama kararı

Özden ATİK FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak cezaevinden tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkında savcılığın itirazı üzerine üst mahkemece yakalama kararı çıkarıldı. 8 gün önce tahliye edilen Altan'ın, son karar üzerine yeniden cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Kasım'da açıklanan kararla 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Ahmet Altan'in tahliyesine İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul ederek Ahmet Altan'ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı. Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Altan'ın yakalandıktan sonra yeniden cezaevine girmesi bekleniyor. Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu,  "26'nın hükmünü 27 elleyemez. Bir başka mahkeme dokunamaz. Savcının hükümle verilen tahliyeye itiraz hakkı olmaz. Yaşananlar hukuka aykırı bir karar" değerlendirmesinde bulundu. Karara karşı daha önce kendisinin de temyizde bulunduğunu ifade eden avukat Çalıkuşu, müvekkilinin İstanbul'daki evinde olduğunu belirtti.



Ahmet Altan, Güncel

Kaynak: DHA

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