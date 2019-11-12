Haberler » Güncel » Ahmet Altan hakkında yakalama kararı - Haber

Ahmet Altan hakkında yakalama kararı

Özden ATİK FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak cezaevinden tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel...

12.11.2019 21:29 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:29Ahmet Altan hakkında yakalama kararı

Özden ATİK FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak cezaevinden tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkında savcılığın itirazı üzerine üst mahkemece yakalama kararı çıkarıldı. 8 gün önce tahliye edilen Altan'ın, son karar üzerine yeniden cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Kasım'da açıklanan kararla 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Ahmet Altan'in tahliyesine İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul ederek Ahmet Altan'ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı. Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Altan'ın yakalandıktan sonra yeniden cezaevine girmesi bekleniyor. Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu,  "26'nın hükmünü 27 elleyemez. Bir başka mahkeme dokunamaz. Savcının hükümle verilen tahliyeye itiraz hakkı olmaz. Yaşananlar hukuka aykırı bir karar" değerlendirmesinde bulundu. Karara karşı daha önce kendisinin de temyizde bulunduğunu ifade eden avukat Çalıkuşu, müvekkilinin İstanbul'daki evinde olduğunu belirtti.



Ahmet Altan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:05 Ahmet Altan gözaltına alındı
22:05 MSB: "Beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı"
22:04 MSB: 5'inci kara devriyesi devam ediyor (2)
22:03 Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplandı
22:00 Güzellik merkezinde pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü
21:39 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı
21:34 "Ben bir şeytanın eline düştüm" notuyla intihar etti! Amcasının oğlu yeniden yargılanacak
21:16 Esper: Türkiye hem S-400'lere sahip olup hem de F-35'lerle devam edemez
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
20:24 Trump-Erdoğan zirvesi öncesi büyük skandal! ABD'li komutanla YPG'li terörist aynı karede
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 22:06:44