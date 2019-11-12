Haberler » Güncel » Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haber

Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada 10 yıl 6 ay hapis cezası alarak tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

12.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:20Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada 10 yıl 6 ay hapis cezası alarak tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alarak geçtiğimiz hafta tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı, savcılığın mahkemenin kararına yönelik itirazının ardından üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkarıldı.
(İrem Demir/İHA)

Ahmet Altan, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:30 Antalyaspor, Bülent Kormaz ile yolların ayrıldığını açıkladı
20:30 Irak'taki yerel seçimler belirsiz bir tarihe ertelendi
20:27 DHA YURT BÜLTENİ-19
20:26 İzmir'de güzellik merkezinde pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü
20:21 Uygur Türkleri Çin zulmünü anlattı
20:24 Trump-Erdoğan zirvesi öncesi büyük skandal! ABD'li komutanla YPG'li terörist aynı karede
19:23 Son dakika: Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
19:08 Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti
18:47 Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu
18:39 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
19:23 Son dakika: Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
12.11.2019 20:33:11