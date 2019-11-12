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Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada 10 yıl 6 ay hapis cezası alarak tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

12.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:21Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada 10 yıl 6 ay hapis cezası alarak tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alarak geçtiğimiz hafta tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı, savcılığın mahkemenin kararına yönelik itirazının ardından üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkarıldı. - İSTANBUL

Ahmet Altan, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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