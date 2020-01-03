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Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 ay hapis cezası onandı

İstinaf Mahkemesi, gazeteci Ahmet Altan hakkında bir internet sitesinde yayınlanan yazısından dolayı "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlarından verilen 5 yıl 11 ay hapis cezasını onadı.

03.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:40 Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 ay hapis cezası onandı
İstinaf Mahkemesi, gazeteci Ahmet Altan hakkında bir internet sitesinde yayınlanan yazısından dolayı "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlarından verilen 5 yıl 11 ay hapis cezasını onadı. Daire, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun buldu.

Gazeteci Ahmet Altan, bir internet sitesinde 27 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan yazısından dolayı "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlarından yargılandığı davada iki ayrı suçtan toplamda 5 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Şubat 2018 tarihinde verilen karar, İstinaf Mahkemesine taşınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

"Karar, usul ve esasa uygun"

3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ve eylemin doğru olarak nitelendirildiğini belirterek, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Bu kararla birlikte Ahmet Altan hakkında verilen hapis cezası onanmış oldu. Oy birliğiyle alınan karara tarafların itiraz hakkı bulunuyor. - İSTANBUL

Ahmet Altan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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