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Ahmet Altan tutuklandı

FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:59Ahmet Altan tutuklandı
FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçtiğimiz haftaki karar duruşmasında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Ahmet Altan, cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetinin tahliyeye ilişkin kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 6 Kasım günü karara itiraz ederek, Altan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılmasını talep etti. Bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek Ahmet Altan hakkında dün akşam saatlerinde tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Yakalama kararının ardından Altan, İstanbul Göztepe'deki evinden polis ekiplerince gözaltına alınarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Altan'ın avukatları tutuklamaya yönelik yakalama kararına, itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, savcılık makamının ve mahkemenin itiraz yetkisi bulunmadığına, ara karar değil hükmün verildiğine ilişkin ifadeler yer aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet Altan, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Altan'ı duruşmasında avukatları ile kızı Sanem Altan, oğlu Kerem Altan, kardeşi Mehmet Altan ve arkadaşı Yasemin Çongar yalnız bırakmadı. Duruşmada gizlilik kararı olmamasına karşın, mahkeme başkanının talimatıyla basın mensupları salona alınmadı.

Ahmet Altan, mahkemede tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından tutuklanarak, Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Altan'ın tutuklanmasının ardından aile üyeleri birbirlerini sarılarak teselli etti. - İSTANBUL

Ahmet Altan, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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