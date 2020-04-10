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Ahmet Amca devletin ona verdiği bin liranın yarısını 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına...

Ahmet Amca devletin ona verdiği bin liranın yarısını 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Ahmet Gözkara, devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ödemeye başladığı bin liranın yarısını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

10.04.2020 00:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:53
Ahmet Amca devletin ona verdiği bin liranın yarısını 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Ahmet Gözkara, devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ödemeye başladığı bin liranın yarısını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyünde 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek isteyen 76 yaşındaki Ahmet Gözkara, aldığı bin liranın 500 lirasını kampanyaya bağışlamak üzere Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Jandarma ekipleri teslim edilen 500 lirayı Şuhut Ziraat Bankasındaki 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyası hesabına yatırıp bağış makbuzunu Ahmet Gözkara'ya teslim etti. Gözkara, 'Sağ olun var olun devletimiz sağ olsun milletimiz var olsun' sözlerine yer verdi. Ahmet Amca devletin ona verdiği bin liranın yarısını ’Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına...

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Afyon, Şuhut, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ahmet Amca devletin ona verdiği bin liranın yarısını 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına... - Haberler

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