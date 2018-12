Ahmet Aras, Bodrum'da Yat İmalat Sektörü, Yat Turizmi ve Mavi Yolculuğun Önemine Değindi

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:05



Bodrum Belediye Başkan aday adayı Ahmet Aras Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek denizcilik sektörünün durumu ile ilgili bilgi aldı.BODER yönetim kurulu üyesi olan Turizmci iş adamı Aras, Bodrum'daki yat imalat sektörü, yat turizmi ve mavi yolculuğun Bodrum'u diğer emsallerinden ayıran en önemli avantajı olduğunu ve desteklenerek geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Yat imalat sektörünün geliştirilmesinde satış ve pazarlamanın önemine değinen Aras, göreve geldiği takdirde öncelikle Bodrum'da geleneksel hale gelecek bir boat show düzenleyeceklerini ifade etti. Yat turizminin geliştirilmesi için yeni ve modern marinaların önemine işaret eden Aras, çevreye saygılı butik marinaların artırılması, merkeze liman dışında bir marina yapılarak limanın yükünün azaltılması gerektiğinin altını çizdi.Bodrum Belediye Başkan aday adayı Aras, "Bodrum yat imalat sektörü ve yat turizmi için mavi yolculuğun önemine değinerek A plus müşterinin bu tür turizmi tercih ettiğini, mavi yolculuğun devamı için Gökova ve Göcek koylarının korunması gerektiğini" belirtti. Aras, "Ayrıca Bodrum çarşı ekonomisi için Kruvaziyer turizmi de şarttır. Seferlerin artırılması için gereken her girişim yapılmalıdır, Bodrum'a yılda en fazla 15 yolcu gemisi geliyor. Yolcu gemisi sayısını yılda en az 30'a çıkarmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.Bodrum'un bir başka değerinin ise ahşap yelkenli guletleri olduğunu belirten Aras "Bodrum'un en önemli değerlerinden biri de ahşap guletleri, tirhandilleri. Ahşap guletlerimizi be tirhandilleri değişik etkinliklerle tüm dünyaya tanıtmamız lazım. 30 yıldır yapılan Bodrum Cup bunlardan en önemlisidir ve desteklenmelidir. Ahşap guletlerimizi yapan ustalar yetiştirmek lazım. Yaptığım araştırmalar sonucunda Ahşap gulet ustasının artık yetişmediğini öğrendim. Gulet ustalarının son kuşağında olması beni çok üzdü" ifadelerini kullandı.Aras, Bodrum yarımadasında bulunan Balıkçı barınaklarının birçoğunun da yenilenmesi gerektiğini belirtti. - MUĞLA