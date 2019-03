Ahmet Aras; "Bodrum'u Kültür ve Sanatın Başkenti Yapacağız"

Kaynak: İHA

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Gülriz Sururi anısına, Bodrum'da düzenlenen konseri izledi. Aras, Bodrum'u kültür ve sanat başkenti yapacağını açıkladı.CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, bu sabah da Bodrum'da yaşayan ve üreten sanatçılarla BodrumArt tarafından düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Ahmet Aras, Bodrum sanatçılarının yarımadanın kültür ve sanat yaşamına verdiği katkıların paha biçilemez olduğunu belirterek, Bodrum'da yeni dönemde büyük değişim yaşanacağını söyledi. Aras, Herodot'ta düzenlenen Gülriz Sururi anısına "Film Müzikleri Konseri"ne katılarak, sanatseverlerin gönlünü fethetti. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından Bodrumlu sanatçı Numan Pekdemir'in organizasyonuyla gerçekleştirilen konsere katılan Aras, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Aras'ın konseri, protokol için ayrılan yere oturmayarak arka sıralardaki sanatseverlerle birlikte izlemesi dikkatlerden kaçmadı.1 Nisan'da kapınızda olacağımKonser açılışında konuşan "Bodrum Oda Orkestrası" kurucusu sanatçı Numan Pekdemir, konseri izlemeye gelen belediye başkan adaylarına seslenerek "Sanat siyasetten önce gelir" mesajı verdi. Pekdemir, "Bodrum 'un 1500 kişilik kültür sanat merkezine ve bir orkestraya ihtiyacı var. 1 Nisan'da kapınızda olacağım. " diye konuştu. Solist Altuğ Dilmaç da Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bodrum başkaymış, özelmiş. Şehir Tiyatrosu olabildiğine göre, neden senfoni orkestrası olmasın. Bodrum'a yakışır. " dedi.Bodrum sanatın ve kültürün başkenti olacakKonser sonunda Numan Pekdemir ve ekibini kutlayan CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum'da yaşayan sanatçıların yarımadanın yaşamına büyük katkısı olduğunu belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin, sanata ve sanatçıya verdiği değerin en yakın takipçisi olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Aras, Ulu Önder'in "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünü hatırlatarak, "Göreve geldiğimde Bodrum'da yaşayan ve Bodrum'a gelen tüm sanatçılarımızı buluşturacak ve genç nesil sanatçılarımıza eğitim yuvası olacak bir kültür ve sanat merkezi için kolları sıvayacağım. Amacımız Bodrum'u sanatın ve kültürün başkenti yapmak" dedi.Aras, bodrumart sanatçılarıyla buluştuCHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, sanatçılarla buluşmasını BodrumArt üyeleriyle bir araya geldiği kahvaltıda sürdürdü. Trafo Cafe'deki toplantıda Bodrum'da yaşayan ve üreten sanatçıları dinleyen Aras, sorunları tek tek not aldı, Belediye olarak sanata ve kültüre dair yapacaklarını anlattı.Ressam Cengiz Çeliker, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'a "Belediye başkanının kapısında saatlerce bekletilmek istemiyoruz" derken, Bodrum'un tek sanat müzesi olan ArtHill kurucusu Ressam Ender Güzey de "Bodrum Belediyesi bünyesinde ve mecliste sanatçı danışman ve uzmanlara görev verilmesini istiyoruz" diye konuştu.Ahmet Aras: Bodrum'un kadim kültüründen destek alacağızCHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum'un her anlamda bir Kuvay-ı Milliye ruhuna ihtiyacı olduğunu belirterek "Bodrum'da bir şeylerin değişme zamanı geldi. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Partimiz bize bu görevi verdi. Biz bu değişimi Bodrum'da gerçekleştireceğiz. Başlangıç noktamız, Bodrum'un kadim kültürü olacak. Binlerce yıldır bu toprakların altında yatan medeniyetlerin, kültürlerin bize hissettirdiği bir şeyler var. Buna inanıyorum ben. İnsanların Bodrum'u bu kadar sevmesinin nedeni de bu. Kültür ve sanat bu nedenle bizim için çok önemli. Bir belediye başkanı adayı olarak size taahhüt ediyorum ki, Bodrum Belediyesi tüm yönetimiyle, personeliyle, kültür ve sanatın her daim yanında olacak. Katılımcı demokrasi derken, bunu kastediyorum. ve buna söz veriyorum. " dedi.Bodrum'u bu ekiple ve sizlerle birlikte yöneteceğizBelediye yönetiminde sanatçıların temsil edilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Aras, "Kültür ve sosyal işler birimimiz bu şekilde oluşturulacak. Siz belediyeden talepte bulunmayacaksınız, biz size geleceğiz. Ben de pek çok derneğin yönetiminde görev aldım, Bodrum'da festivaller organize ettim. İşleyişi çok iyi biliyorum. Bu nedenle bu konuya büyük hassasiyet gösteriyorum." İfadelerini kullandı.CHP Adayı Ahmet Aras, "Belediye başkanı da makam odasında oturmayacak, sosyal kültürel sanatsal faaliyetler de dahil Bodrum'da her işe koşacak. Yetki paylaşımına çok önem veriyoruz. Meclisimizde hem genç ve yetenekli, hem de tecrübeli ve duayen arkadaşlarımız var. Kenti bu ekiple ve sizlerle birlikte yöneteceğiz." diye konuştu. - MUĞLA