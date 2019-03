Ahmet Aras'la Turgutreis'te Yer Yerinden Oynadı

Kaynak: İHA

Yerel seçime 2 gün kala Turgutreis mahallesinde miting düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkan adayı Ahmet Aras için binlerce kişi bir araya geldi.Meydana sığmayan vatandaşlar cadde ve sokaklardan Ahmet Aras'ı dinledi. ünlü sanatçıların konser verdiği, havai fişeklerin atıldığı, lazer gösterisinin yapıldığı mitinge Ahmet Aras damgasını vurdu.Turgutreis meydanından miting düzenleyen CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Ahmet Aras için binlerce kişi bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar saatler öncesinde miting alanına geldi. Genç yaşlı demeden 7'den 70'e yaklaşık 5 bin kişi önce, ünlü sanatçı Bülent Özdemir Gökçe ve Suzan Kardeş 'in konserlerini izledi. Konserlerin ardından miting alanına bando ekibi eşliğinde gelen Aras'la fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Halka seslenmek için kürsüye çıkan Ahmet Aras için lazer şov ve havai fişekler atıldı. Gençler tarafından sürpriz havai fişekleri gören Ahmet Aras'ta şaşkınlığını gizleyemedi. Yaklaşık 15 dakika boyunca ardı ardına atılan havai fişekler Turgutreis'te geceyi gündüze çevirdi. Daha sonra halka seslenmek için mikrofonu eline alan Aras yaklaşık 5 dakika boyunca tezahüratlardan dolayı konuşamadı. Sık sık alkışlarla, tezahüratlarla, sözü kesilen Aras sevgi selinin karşısında halkın önünde eğilerek "ben halkımın bu sevgisine sonuna kadar layık olmaya yemin ediyorum" dedi.Turgutreis'te büyük coşku ve heyecanla karşılanan CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum'un en büyük mahallesine adını veren dünyaca ünlü Türk denizcisi Amiral Turgut Reis 'in Trablusgarp'ta bulunan mezarını, ait olduğu topraklara, Bodrum'a getirmek için girişimleri başlatacağını söyledi. Büyük denizcinin adıyla Bodrum'a bir Amiral Turgutreis Müzesi ve Denizcilik Yüksek Okulu kazandırma sözünü de veren CHP Bodrum Adayı Ahmet Aras, soğuk ve yağmurlu bir Turgutreis akşamında tanık olduğu coşkuyu selamlayarak "Bu görüntü, bizim 31 Mart zaferimizi mühürledi. Selam olsun Turgutreis, selam olsun Bodrum" diye seslendi. CHP Adayı Ahmet Aras, 1 Nisandan itibaren Bodrum'un kaderini değiştirecek projelerini anlattı "Turgutreis'i, Bodrum'u dünya ligine taşımaya söz veriyorum. Ben hep sizin yanınızda, sizin aranızda olacağım ve asla değişmeyeceğim" diye konuştu."Ben halkımın parasını kimseye yedirmem"1 Nisanda göreve geldiğinde belediyecilik anlayışını tümüyle değiştireceğini ve hizmet odaklı, halkın belediyeciliğini başlatacaklarını belirten CHP Adayı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi'nin bundan böyle şeffaf ve hesap veren bir belediye olacağının sözünü verdi. Bodrum Belediyesi'nin borç içinde olduğunu söyleyenlere de Turgutreis mitinginden mesaj veren Aras, "Ben rakamlarla konuşuyorum. Bodrum Belediyesi'nin net borcu 281 milyon lira, alacakları da 144 milyon lira. Belediyemizin bütçesi 310 milyon lira. Bizim belediyemiz, birilerinin söylediği gibi batık falan değil. O alacakları da ben bizzat sonuna kadar takip edeceğim. Ben halkımın parasını kimseye yedirmem."diye konuştu.Diğer adayların kendisiyle ilgili sosyal ağlarda bazı paylaşımlar yapmaya çalıştığını söyleyen Aras, "Onların da yolu açık olsun. Bu bir hizmet yarışı, başarılar diliyorum, yarışa giren tüm siyasi partilere selam gönderiyorum."mesajı verdi. Konuşmasında, Bodrum'a ve Turgutreis'e hizmet veren tüm belediye başkanlarını da saygıyla yad eden Aras, 1 Nisanda seçildiği taktirde tebrikleri kabul etmeden çalışmaya başlayacağını söyledi.Oy versin ya da vermesin, herkesin başkanı olacağımAras, seçildikten sonra Turgutreis için hayata geçirecekleri projeleri de mitinde tek tek sıraladı. Konuşması sık sık "Bodrum Seninle Gurur Duyuyor" sloganlarıyla kesilen Aras, çağdaş ve dev kapasiteli atık su arıtma tesisi için kazmayı 1 kasım itibariyle vuracaklarını, sonrasında ise Turgutreis'i belediye hizmetleriyle buluşturacaklarını belirtti. Aras, Turgutreis'e bu yaz çağdaş bir belediye plajının da sözünü verdi. Her bir projenin bütçesinin hazır olduğunu söyleyen CHP adayı, "Ben, 1 Nisandan sonra herkesin belediye başkanı olacağım. İster oy versin, ister vermesin. Bodrum'da artık herkes eşit ve adil belediye hizmeti alacak" dedi. Aras, Bodrum'a Belediye Başkanı seçildiği taktirde Turgutreis'in ve yarımadanın tüm tarihi ve kültürel değerlerini yeniden gün yüzüne çıkaracağını da belirterek "Yel değirmenlerini, BayraklıTepe'yi yeniden düzenleyip, Karya Mezarlarını ortaya çıkaracağız. Turgutreis'in ve Bodrum'un hikayesini yeniden yazacağız" diye konuştu.Aras'ın konuşmasının ardından kürsüye Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın başkan adayı Osman Gürün çıktı.Gürün: aydınlık geliyor, bahar geliyorGürün de Bodrum'a geçtiğimiz dönem yapılan büyükşehir yatırımlarını anlattı. Büyükşehir ve Bodrum belediyelerinin önümüzdeki 5 yıl içinde Bodrum'da işbirliği içinde çalışacaklarını söyleyen Gürün, Muğla'da 5 yıl içinde toplam 1 milyar 424 milyon liralık, Bodrum'a da 321 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirtti. Tüm altyapı projelerini 5 yıl içinde tamamlayacaklarını söyleyen Gürün, "Burada Osman Gürün'ü, Ahmet Aras'ı seçmiyorsunuz. Bir anlayışı iktidara getiriyorsunuz, başka bir anlayışa karşı Muğla'nın gür sesini ilan ediyorsunuz." dedi. Gürün, 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala tüm seçmenleri sandığa giderek oy kullanmaya çağırdı.Konuşmaların ardından Turgutreis'teki coşkulu kalabalık hep bir ağızdan önce İzmir Marşı'nı, daha sonra"Memleketim"i söyledi. CHP'nin Belediye Meclis üyesi adayları ile birlikte Turgutreis özçekimi yapan Ahmet Aras'a Turgutreis Dayanışma ve Kültür Derneği kurucu başkanları Özgür Özdurmuş ve Süleyman Ural'dan bir de plaket takdimi geldi. CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, 31 Mart yerel seçimlerinden önceki son mitingini yarın Bodrum İskele Meydanı'nda yapmak üzere Turgutreis'lilere veda etti. - MUĞLA