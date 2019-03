Ahmet Aras Tempo Yükseltti

CHP ADAYI ARAS, BODRUM'DA ADIM ATMADIK YER BIRAKMAYACAK

31 yerel seçimlerine kadar Bodrum'da ayak basmadık yer bırakmayacağını söyleyen Aras, hem halkla hem de partilileriyle buluşuyor, sorun ve beklentileri dinleyip, ne yapmak istediğini anlatıyor.Bugün Midtown Alışveriş Merkezi'ndeki esnafları dolaşan Aras, ayaküstü yaptığı sohbetlerde hem esnafın hem de vatandaşların sorunlarını dinledi. CHP Adayı Aras, "Biz göreve geldiğimizde, Bodrum yarımadasında ilgisiz kalan tek bir mahalle, tek bir sokak, tek bir esnaf bile olmayacak" sözü verdi.

BODRUM'DA OYLARIMIZI ARTIRACAĞIZ

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'ın bir diğer durağı da Yalıkavak oldu. Beraberinde CHP İlçe Başkanı Halil Karahan , Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu ve Gençlik Kolları Başkanı Alkım Denizaslanı ile birlikte CHP Yalıkavak Mahalle Temsilcisi Başar Bıyıklı'nın organize ettiği toplantıya katılan Aras, burada partililerine seslenerek "Bodrum'da oylarımızı artırmak zorundayız. Dışarıda bizim ayrışmamızı, parçalanmamızı bekleyen bazı insanlar var. Onlar bundan nemalanıyorlar. Bizim bunu çok çabuk bir şekilde atlatıp kucak kucağa bir yumruk gibi yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Hiç kimseye husumet duymuyorum, hiç kimseyi ötekileştirmiyorum. Sadece CHP'li yoldaşlarımdan değil, Bodrum'da yaşayan diğer vatandaşlarımızdan da oy almak için buraya geldim ben. CHP, tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu gibi dimdik ayaktadır, aynı şevk ve heyecanla yoluna devam etmektedir. Bodrum'da ondan başka çözüm yolu yoktur." Dedi.

CHP'Lİ BİR BELEDİYENİN BAŞARISINI DÜNYAYA İLAN EDECEĞİZ

Yüzünün tamamen örgüte dönük olduğunu söyleyen Aras, "Sizleri onore etmek için, sizlerin yüzünü eğdirmemek için, CHP'li bir belediyenin başarısız olmadığını göstermek için gece gündüz çalışacağım. Tek başıma yapamam. Ben kendimi sermaye gruplarına dayamıyorum, hiçbir güce dayamıyorum, tek dayanağım sizlersiniz. Tüm kalbimle inanıyorum üyesinden delegesine, mahalle temsilcisinden yönetimine, kadın kollarından gençlik kollarına kadar hepimiz birlikte yöneteceğiz Bodrum Belediyesini. CHP'li bir belediyenin başarısını dünyaya ilan edeceğiz." diye konuştu.

CHP'lilerin bir yumruk gibi arkasında durmasını isteyen Aras, "Eğer benim arkamda dimdik durursanız, yapamayacağımız hiçbir hizmet yok. Her şeyi buraya getirebiliriz biz. Eğer ben büyükşehire gidersem, il başkanımla, milletvekillerimle birlikte tüm yatırımları Bodrum'a getirebilirim.Ama sizlerin de yumruk gibi olması lazım. Dedikodudan, hizipten artık uzaklaşalım. Ben sizin kardeşinizim. Lütfen böyle görün arkadaşlar. Beni her zaman eleştirebilirsiniz, her zaman hatalarımı sıkıntılarınızı söyleyebilirsiniz. Bizim amacımız CHP iktidarıdır. Davamız kişisel değil.Bodrum'da CHP'den başka çözüm yolu yok. Bu böyle kalmalı, devam etmeli. Biz Bodrum'u hiçbir oluşuma terk edemeyiz. Biz bu işin kazananı olacağız. Ama birlik, beraberlik ve yumruk gibi olursak" ifadelerini kullandı.

ÖNCE BELEDİYEYİ KURUMSALLAŞTIRACAĞIZ

Yalıkavak'taki seçim ofisini de ziyaret eden Aras, burada mahalle örgütü ile birlikte masaya oturarak Yalıkavak'ın taleplerini ve sorunlarını dinledi. Aras, "Göreve geldiğim zaman Belediyenin kurumsallaşası önceliğim olacak.Bütün birim amirleri yetkili ve sorumlu olacak. Belediye Başkanı'nın halka ayıracak vakti olacak. Biz bunları çok iyi biliyoruz. Yöneticilikten geliyoruz biz. Aslolan, Belediyenin içinde insanları mağdur etmemek. Vatandaşlarımıza anlatın. Her arkadaşım bir uç beyidir. Son güne kadar kapı kapı, ev ev dolaşın halkımıza bunları anlatın. Bundan sonra hiç kimse belediyede kapı kapı dolaşmayacak. Kurumsal ve teknolojik altyapıyı kuracağız ve tüm problemlerin üstesinden geleceğiz. En büyük ve ilk projemiz bu." Diye konuştu.

Aras sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan yardımcılarımızdan biri kadın olacak. Eşit temsil olacak Belediyede. Biz işlere buradan başlayacağız. Örgüte sormadan, kendi kafama göre hiçbir iş yapmayacağımı size taahhüt ediyorum. Parti örgütümüzün içine sinmeyen hiçbir iş yapılmayacak.

CHP İlçe Başkanı Halil Karahan da Yalıkavak'ta partililere yaptığı konuşmada, "Bu süreç içerisinde onlarca hata oldu. Ne takvimimizi ne de yöntemimizi belirleyebildik. Umudumuz, sevincimiz, adaylığın partimizde kalmasıdır. CHP Bodrum İlçe örgütü sadece Bodrum ve örgüt mücadelesi vermiştir. Bu mücadeleyi hep beraber kazandık. Örgütümüzün adayı Ahmet Aras'tır. Kendisine başarılar diliyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler