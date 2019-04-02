Ahmet Arkaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SİVAS YILDIZELİ belediye başkan adayı olan Ahmet Arkaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS YILDIZELİ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ahmet Arkaz isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız SİVAS YILDIZELİ adayı Ahmet Arkaz kimdir? Bağımsız SİVAS YILDIZELİ adayı Ahmet Arkaz yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Arkaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SİVAS YILDIZELİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Arkaz YILDIZELİ ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. YILDIZELİ ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Ahmet Arkaz adlı Bağımsız adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

SİVAS YILDIZELİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.