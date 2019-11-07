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Ahmet Arslan: "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin meyvelerini gördük"

AK Parti Kars Milletvekili ve eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çin'den yola çıkan yük treninin Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçmesine ilişkin, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin bitmesi demek Londra ile Pekin'i birleştirmek oradan oraya yükü kesintisiz...

07.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:07
AK Parti Kars Milletvekili ve eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çin'den yola çıkan yük treninin Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçmesine ilişkin, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin bitmesi demek Londra ile Pekin'i birleştirmek oradan oraya yükü kesintisiz götürmek anlamına gelir demiştik. Nitekim onun dün meyvelerini gördük." dedi.
Ahmet Arslan, Kars-Kağızman kara yolunun Kötek etabının açılışında yaptığı konuşmada, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin bitmesiyle Çin'den kalkan trenin Ankara'da karşılandığını ve Marmaray'ı kullanarak Prag'a yolcu edildiğini hatırlattı.
Projeyi çok önemsediklerini söyleyen Arslan, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin bitmesi demek Londra ile Pekin'i birleştirmek oradan oraya yükü kesintisiz götürmek anlamına gelir demiştik. Nitekim onun dün meyvelerini gördük, inşallah bundan sonra ziyadesiyle göreceğiz." ifadesini kullandı.
Arslan, Kars'ta yapılan lojistik merkezine hem kara yollarının hem de demir yollarının bağlandığını anımsatarak, "Lojistik merkezinin yapılmasıyla Kars, lojistik üssü haline gelecek ancak sadece lojistik merkezi tek başına anlamlı değil. Eğer siz onu hedef pazarlara yollarla bağlarsanız, işte o zaman anlamlı hale gelecek. O yüzden Kars'ın bölgesinde lojistik üssü haline gelmesi adına 2011'de attığımız bölge müdürlüğü kurulması adımı bugün meyvelerini veriyor." diye konuştu.
Arslan, açılışını yaptıkları kara yoluyla kentin çevre il ve ilçelere asfaltla bağlandığını sözlerine ekledi.
Kars Valisi Türker Öksüz ise Kars-Kağızman kara yolunun Kötek mevkisindeki çalışmalarının bir bölümünü trafiğe açtıklarını aktardı.
Son 15-20 yıllık periyotta ülkede bölünmüş yollarla önemli çalışmaların yapıldığına işaret eden Öksüz, yeni yolla ulaşımın daha rahat ve konforlu hale geleceğini kaydetti.
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç da yeni yolla şerit sayısının artacağını ve virajların azalacağını dile getirdi.
Açılışa, Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın da katıldı.
Ahmet Arslan:

Ahmet Arslan, Bakü, Kars, Güncel

Kaynak: AA


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