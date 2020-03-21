Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yaşam ››Ahmet Ataç'ın Nevruz Bayramı ve Dünya Şiir Günü mesajı - Haberler

Ahmet Ataç'ın Nevruz Bayramı ve Dünya Şiir Günü mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Nevruz Bayramı ve 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

21.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:40
Ahmet Ataç'ın Nevruz Bayramı ve Dünya Şiir Günü mesajı
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Nevruz Bayramı ve 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Ataç mesajında, Nevruz'un doğanın uyanışı, baharın gelişi, toprağın bereketle yeryüzüne yürüdüğü gün olarak değerlendirdi. Ataç, "Doğadaki bu uyanış karşısında takındığımız coşkulu tutum; doğaya, onun bir parçası olan insana ve diğer tüm canlılara duyduğumuz saygının bir ifadesidir. Doğanın bu uyanışı, yüzyıllar boyunca halkların coşkuya dönüşen bir bayramı olarak kutlanmıştır. 21 Mart ayrıca Dünya Şiir Günü olarak da kutlanmaktadır. Şiirin sözcüklere yüklediği çok anlamlılıkla, Nevruz'un taşıdığı uyanışın güzelliği, bir tesadüf değildir. Bu duygu ve düşünceler eşliğinde tüm Eskişehirli hemşehrilerimin Nevruz Bayramı'nı ve Dünya Şiir Günü'nü kutluyor, sağlık dolu günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Nevruz Bayramı, Ahmet Ataç, 21 Mart, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

Honor Play 9A Teknik Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı - Haberler Antalya'da eski eşini takip edip silahla vurdu - Haberler Maltepe'de hatlı minibüsler korona virüsüne karşı ilaçlı su ile dezenfekte edildi - Haberler Dev kaya parçası yolu kapattı - Haberler Gözünü kaybetmesinin acısını arılarının vızıltısıyla dindirdi - MUĞLA - Haberler Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi - Haberler Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı - Haberler Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu - Haberler Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz! - Haberler
Loading