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Ahmet Ataç'tan Miraç Kandili mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

20.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:42
Ahmet Ataç'tan Miraç Kandili mesajı
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Miraç Kandili mesajında tüm insanlığa sağlık temennisinde bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da yoğun yaşandığı Miraç Kandili'ni kutluyorum. Ayrıca Miraç Kandili'nin tüm İslam alemi ile birlikte Eskişehir'imize sağlık, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Miraç Kandili, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam

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